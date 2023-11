Jerusalén, 15 nov (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseveró este miércoles que no quedará ningún refugio en la Franja de Gaza para los milicianos del grupo islamista Hamás, mientras las tropas israelíes realizan una operación militar dentro del hospital más grande del enclave palestino.

“¿Recuerdan cuando nos dijeron que no irrumpiríamos en Gaza? Irrumpimos. Dijeron que no llegaríamos a las afueras de la ciudad de Gaza, y llegamos. Dijeron que no entraríamos en (el hospital) Al Shifa, y entramos”, afirmó Netanyahu durante una visita a la base militar de entrenamiento de Zikim, junto a la Franja de Gaza.

“No hay lugar en Gaza al que no podamos llegar. No hay refugio, albergue, ni escondite para los asesinos de Hamás”, subrayó.

Estas declaraciones surgen en la jornada 40 de la guerra entre Israel y Hamás, y al mismo tiempo que las tropas israelíes se encuentran dentro del hospital Al Shifa, y avanzan hacia el centro del enclave.

El Ejército israelí anunció la madrugada de este miércoles que sus tropas “están llevando a cabo una operación precisa y selectiva contra Hamás en un área específica del hospital Al Shifa”.

Israel asegura que el grupo islamista tiene su principal centro de mando en un área -posiblemente subterránea- del hospital Al Shifa, algo que niega Hamás, que gobierna de facto la Franja desde 2007.

“Llegaremos y eliminaremos a Hamás y devolveremos a nuestros secuestrados, estas son dos misiones sagradas”, indicó Netanyahu, aunque hasta ahora los soldados israelíes no han encontrado rastro de alguno de los 239 rehenes que Hamás tomó en su ataque en Israel.

El hospital Al Shifa, el más importante de la Franja y ubicado en la ciudad de Gaza, se quedó sin electricidad, agua potable y comida hace varios días y alberga a unas 3.000 personas, entre desplazados, personal médico y pacientes, entre los que se encuentran más de 30 bebés prematuros cuya vida está en peligro.

El Ministerio de Sanidad de Gaza acusó al Ejército israelí de atacar al personal médico y a los evacuados dentro del hospital Al Shifa.

Sin embargo, un alto oficial del Ejército israelí aseguró que no se habían producido combates dentro del hospital, solo en el exterior, que se saldaron con la muerte de “cuatro terroristas”, e insistió en que las tropas están operando en su interior de forma “lenta y precisa para minimizar los daños a civiles inocentes”.

Israel inició una contraofensiva frente a Hamás el 7 de octubre tras un asalto masivo del grupo terrorista que incluyó el lanzamiento de miles de cohetes y la infiltración en territorio israelí de unos 3.000 milicianos que masacraron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 240.

Desde entonces, las fuerzas aéreas, navales y terrestres de Israel atacan sin tregua la Franja de Gaza, dejando más de 11.300 muertos, 29.200 heridos y 3.600 desaparecidos bajo los escombros.