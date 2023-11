Para intentar esconder que su gobierno estará hipotecado a los independentistas que buscan la fractura de España, el candidato a la reelección, Pedro Sánchez, se dedicó durante su discurso de investidura a atacar al Partido Popular (PP) y a Vox, insistiendo con presentarse como un “muro contra la ultraderecha”. El uso de este calificativo contra la formación que dirige Santiago Abascal no es nuevo. Sin embargo, ahora sumó a los populares con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, a quien acusó de haberse alejado de la moderación.

Los argumento de Sánchez quedaron por el piso cuando le tocó el turno a Feijóo, que desmontó el discurso contra la “ultraderecha” con el que el líder de los socialistas pretendió huir hacia adelante evadiendo la discusión de fondo sobre la amnistía, al recordarle que en el pasado usó este calificativo contra Ciudadanos y contra Junts, y luego fue a una investidura con Ciudadanos y ahora lo hace de la mano de Junts.

“Si hoy le hubiese fallado uno de sus socios y el señor Abascal le hubiese ofrecido sus diputados, usted y su gobierno, y la opinión sincronizada de ambos, diría que el señor Abascal es un progresista”, le dijo Feijóo a Sánchez con una acertada ironía para pedirle que “deje de excusarse en Vox”.

El líder de los populares agregó que Abascal está demostrando más altura de Estado que Sánchez, para de esta manera evitar que los socialistas avancen con su intención de crear fisuras en esta alianza.

Feijóo: investidura de Sánchez “nace de un fraude”

Pedro Sánchez está protagonizando un evento inédito en la historia de España. Por primera vez el país podría tener como presidente del Gobierno al líder de un partido que no ganó las elecciones generales. Esto fue algo que Alberto Núñez Feijóo no dejó pasar por debajo de la mesa. Por este motivo, recordó que la investidura de Sánchez “nace de un fraude” e insistió en que se deberían repetir las elecciones para que los españoles voten si están de acuerdo o no con la amnistía pactada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con los independentistas.

«Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales no tiene otro nombre, es corrupción política», añadió Feijóo, que no perdió la oportunidad de recordarle a Sánchez que “la historia no lo amnistiará”.

El 27 de noviembre vence el plazo para formar gobierno o de lo contrario se tendría que convocar a nuevas elecciones. Con los pactos sellados con los independentistas, Pedro Sánchez está seguro de conseguir los votos necesarios en la sesión de este jueves para mantenerse aferrado por cuatro años más en el poder. Por su parte, Feijóo prefirió asumir un rol de líder de la oposición antes que intentar alianzas que tendrían un alto costo para el futuro de España. “No me vendo, ni vendo a los españoles”, concluyó.