Luego de que Hamás realizara la semana pasada una serie de atentados terroristas contra el pueblo judío, de los más radicales en décadas, dejando más de 1200 personas asesinadas entre mujeres, ancianos y niños, el Estado de Israel ha declarado la guerra a este grupo del extremismo islámico. Los Estados Unidos ha sido el principal aliado ante esta situación y algunos países de Europa. Sin embargo, el eje de la izquierda revolucionaria en Occidente ha dado un espaldarazo a la organización terrorista.

Al mismo tiempo, se han realizado grandes manifestaciones en países europeos como Italia, Francia, Inglaterra, España, Suecia y Alemania en la que los miles de refugiados islamitas que han llegado durante las últimas décadas, han apoyado las acciones terroristas de Hamás. Con las agresiones que ya se han reportado contra las familias judías en Europa, se revive el nazismo en pleno siglo XXI, lo que ha obligado a las autoridades de Francia y Alemania a tomar decisiones como criminalizar estas muestras de apoyo al terrorismo e incluso comenzar deportaciones inmediatas a quienes apoyen al extremismo islámico.

Pero, ¿por qué la izquierda revolucionaria apoya tan inhumanas acciones de un grupo tan o más cruel que ISIS? Veamos cuatro claves que nos ayudan a entender esta posición de la izquierda occidental:

Revivir al Imperio Persa, Irán, fortaleciendo el extremismo islámico por encima de los otros grupos árabes. A pesar de las sanciones occidentales, Irán ha conseguido desarrollar poder militar y su influencia en el Medio Oriente contra Occidente. Su política exterior ha privilegiado las relaciones fuera de su órbita natural como por ejemplo en Suramérica, en especial con el régimen chavista, lo cual le ha permitido desafiar a los EE. UU. en su región natural de poderío. Asimismo, es un régimen que dentro del Medio Oriente tiene coincidencias con la Rusia de Vladímir Putin, como por ejemplo en ver con recelo las ambiciones de Turquía en la región, y también tiene coincidencias con el Partido Comunista Chino en cuanto a contrarrestar el crecimiento de la influencia de los EE. UU. en el Medio Oriente y en Asia central. La revolución islámica coincide con los objetivos revolucionarios de la izquierda occidental: destruir a los EE. UU., Europa e Hispanoamérica. El proceso de subversión ideológica llevada adelante por décadas en Occidente ha generado sus efectos en los últimos años. El relativismo de los valores, las agendas antipatrióticas, el multiculturalismo, la revolución de las instituciones sociales para desarraigar a las masas, el odio al cristianismo y la corrupción de la democracia, generan como consecuencia la desestabilización en las sociedades occidentales. Todo alineado con la narrativa de la multipolaridad, la destrucción del capitalismo, la agenda climática y la destrucción de las economías, crean un contexto de debilidad regional favorable a los proyectos imperiales antioccidentales: así como Rusia y China se enfrentan a la “opresión norteamericana”, también lo hace Irán en el Medio Oriente. Continuar la agenda nazista en el siglo XXI: destruir el Estado de Israel y exterminar a los judíos. Como en el Medio Oriente Israel representa un salto a la modernización, ya que comparte los valores occidentales de libertad y democracia, el contraste con el proyecto radical islámico es absoluto. Siendo los EE. UU. el principal aliado de Israel, los iraníes y sus grupos terroristas han convertido la causa palestina en la excusa perfecta para la eliminación del Estado de Israel y de los judíos. Todo esto basado en el origen nazista del movimiento palestino así como todo lo que hay detrás de la construcción de la narrativa alrededor de la creación del Estado palestino.

EL ORIGEN NAZI DEL MOVIMIENTO PALESTINO La Fundación para el Análisis del Conflicto Étnico y Social (FACES) ha preparado este breve documental en donde se demuestra el origen nazista del movimiento palestino. Exterminar judíos siempre ha sido la causa de este grupo árabe que hoy… pic.twitter.com/HUTQqNQN9u — Roderick Navarro (@RoderickNavarro) October 10, 2023

¿QUÉ ES PALESTINA? La Fundación para el Análisis del Conflicto Étnico y Social (FACES) ha preparado este breve documental sobre el origen de Palestina. ¿Son milenarios?

¿Son sus tierras? Vamos a entender lo que sucede en Israel.

¡Ayúdanos a difundir la verdad! pic.twitter.com/V36lpIhHwa — Roderick Navarro (@RoderickNavarro) October 11, 2023

Financiar el terrorismo islámico para desestabilizar a Occidente a través de las ONGs. El Center for Near East Policy Research ha demostrado como grandes cantidades de dinero que han sido destinados a la situación de refugiados en Gaza, han sido utilizados para el fortalecimiento del extremismo islámico. La agencia UNRWA de la ONU es una de estas organizaciones de las que se benefician grupos como Hamás tomando el control de estas instituciones en sus localidades para llevar adelante la yihad.

Hamás y el abuso infantil. Los millones de dólares que llegan de Occidente a los extremistas islámicos a través de @UNRWAes sirven para financiar lo que verá a continuación en este trabajo de investigación realizado en 2018 por el Center for Near East Policy Research. (Imágenes… pic.twitter.com/mYhKL7NPLO — Roderick Navarro (@RoderickNavarro) October 9, 2023

El financiamiento a los enemigos de Israel viene de Occidente. El Center for Near East Policy Research, liderado por David Bedein, ha hecho un incasable y detallado trabajo demostrando como desde la @ONU_es a través de la @UNRWAes (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados… pic.twitter.com/9Vs5fKMCX8 — Roderick Navarro (@RoderickNavarro) October 8, 2023

Estas son algunas de las razones por la que la izquierda apoya el terrorismo de Hamás y banalizan las atrocidades de estos actores con base en falsas banderas como la del Estado palestino. Los terroristas han mencionado que su lucha es religiosa, no es territorial. Si fuese una cuestión de territorio, ¿por qué Irán o Arabia Saudita no reciben a sus paisanos con grandes extensiones de tierra para constituir el Estado palestino? ¿Catar no tiene suficiente dinero del petróleo y el gas como para ayudar a financiar una iniciativa como esta?

Para la tristeza de la humanidad, veremos a la izquierda apoyando el segundo Holocausto, en pleno siglo XXI, ante los ojos de todos. Los judíos se encuentran a la vanguardia de la lucha contra el extremismo islámico y es imperativo que católicos y protestantes se unan en la lucha por la victoria del bien frente al mal.