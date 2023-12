Vamos a partir de un razonamiento básico: la población de Venezuela supera los 28 millones de habitantes, mientras que la población total de Guyana no llega a 900 mil. En teoría y al margen de otras variables a tomar en cuenta, es imposible que Guyana derrote a Venezuela en una guerra. En cualquier caso, los intereses detrás de este conflicto que se encaja en un contexto global de desestabilización hacia una Tercera Guerra Mundial, dan incentivos para que la narcodictadura de Nicolás Maduro empuje a Venezuela a las armas con el fin de mantenerse en el poder.

El Esequibo ha sido territorio venezolano desde que era parte del Imperio Español. El Imperio Inglés, siempre compitiendo contra el dominio hispano, también quiso su pedazo en el Nuevo Mundo. Es por ello que conquistó algunas islas del Caribe, por la guerra conquistó lo que hoy conocemos como Belice, estableció colonias en Norteamérica de las que luego nacieron los EE. UU. y Canadá, y en Sudamérica, además de Las Malvinas, llegó a dominar los territorios de los holandeses que hoy conocemos como Guyana. La Guyana inglesa quiso expandirse hasta territorios venezolanos y brasileños. Los venezolanos, hartos de este expansionismo y en un legítimo rechazo a la violación de la integridad territorial, deciden desde el siglo XIX dirimir esta situación por la vía diplomática y luego bajo entendimientos pacíficos, pero firmes.

Es justo el reclamo de Venezuela en este conflicto, indiscutible. Sin embargo, el chavismo empuja al país a la guerra en medio de la peor situación de su historia. El chavismo se ha alineado con China, Rusia e Irán en su propósito por enfrentar al gobierno de los EE. UU. y su sociedad libre. Por décadas, los EE. UU. se ha posicionado con superioridad frente a estos proyectos imperiales. Ante Rusia, estando del lado de Europa para mantener la Europa del este bajo los valores y la influencia de Occidente. Ante China, apoyando a Taiwán y los países de la región que impiden el crecimiento y la hegemonía del imperialismo chino. Y frente a Irán, que tiene una agenda de exterminio contra los judíos, la exportación del extremismo islámico contra Europa y el dominio sobre el mundo árabe.

Ante este contexto, vamos a resaltar que el gobierno actual de los EE. UU. ha sido uno de los peores en su historia, con una política exterior que en la práctica ha acelerado el derrumbe de su poderío global. Las consecuencias están a la vista: el mundo es menos seguro y más violento.

Ahora bien, el chavismo sabiendo que el Comando Sur de los Estados Unidos no va a colocar ni un solo marine en el continente para defender a Guyana, sabiendo que las municiones y los recursos son escasos para la guerra y que por la vía diplomática pueden hacer ceder al gobierno de Biden para levantar las sanciones, no hay moros en la costa para ir a una guerra en las peores condiciones internas.

Estados Unidos siempre estuvo del lado de Venezuela a través de sus acciones y sus nacionales. Recordemos el papel de Severo Mallet-Prevost (1860-1948), quien fue miembro de la comisión especial que eligió el Congreso de los Estados Unidos en 1896 para determinar la verdadera línea fronteriza entre Venezuela y la Guyana Inglesa. Posteriormente, fue escogido por Venezuela para que fuera su abogado en el arbitraje entre 1897-1899 junto con el expresidente de los EE. UU., Benjamin Harrison. Mallet-Prevost sostuvo reservas sobre el Laudo Arbitral de París (1899). En 1944 el gobierno venezolano contestando el Laudo, cita a Mallet-Prevost para avalar los fundamentos del reclamo nacional. Posteriormente a su muerte, fue publicado “Memorandum” en la revista American Journal of International Law, en 1949, siendo un importante conjunto de argumentos que sustentaron la revisión del Laudo de 1899 en favor del reclamo venezolano.

Vale que también resaltemos como los EE. UU. ha estado presente para Venezuela en el marco de la Doctrina Monroe, tanto para el tema del Esequibo frente al imperio Inglés, como ante las otras potencias que intentaron invadir Venezuela con el bloqueo naval de principios del Siglo XX.

Entonces, que los EE. UU. sean aliados de Guyana en este momento, simplemente porque Guyana de forma deliberada les ha otorgado concesiones a las transnacionales para explotar recursos minerales, es una medida desorientada y de mala fe en la medida en que se sustenta en el relato anti-dictadura pero que va en detrimento de la nación venezolana. A los EE. UU. le conviene que Venezuela sea nuevamente un país libre, pues un nuevo gobierno los tendrá como principales aliados comerciales y estratégicos, por lo que no habría necesidad de un conflicto armado contra Guyana. Esta disputa territorial podría resolverse entre Venezuela y Guyana, bajo un mecanismo de entendimiento que no desestabilizará a la región y que garantizará que no se pierdan vidas inocentes por las armas.

A los únicos que le conviene un conflicto armado son a los chinos que quieren invadir Taiwán, a los iraníes que quieren extinguir Israel y a los Rusos que están por conquistar Ucrania. Saquen su cuenta.