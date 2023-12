Vamos começar com um raciocínio básico: a população da Venezuela é superior a 28 milhões, enquanto a população total da Guiana é inferior a 900.000. Em teoria, e sem contar outras variáveis a serem levadas em conta, é impossível para a Guiana derrotar a Venezuela em uma guerra. De qualquer forma, os interesses por trás desse conflito, que se insere em um contexto global de desestabilização rumo a uma Terceira Guerra Mundial, incentivam a narcoditadura de Nicolás Maduro a levar a Venezuela a pegar em armas para se manter no poder.

O Esequibo é território venezuelano desde que fazia parte do Império Espanhol. O Império Inglês, sempre competindo com o domínio espanhol, também queria sua parte do Novo Mundo. Por isso, conquistou algumas ilhas do Caribe, conquistou o que hoje conhecemos como Belize por meio da guerra, estabeleceu colônias na América do Norte, das quais nasceram mais tarde os EUA e o Canadá, e na América do Sul, além das Malvinas, passou a dominar os territórios dos holandeses que hoje conhecemos como Guiana. A Guiana Inglesa queria se expandir para territórios venezuelanos e brasileiros. Os venezuelanos, fartos desse expansionismo e em uma rejeição legítima à violação de sua integridade territorial, decidiram, no século XIX, resolver a situação por meio de canais diplomáticos e, em seguida, sob entendimentos pacíficos, mas firmes.

A reivindicação da Venezuela nesse conflito é justa e indiscutível. No entanto, o chavismo está empurrando o país para a guerra em meio à pior situação do país em sua história. O chavismo se alinhou com a China, a Rússia e o Irã em seu objetivo de confrontar o governo dos EUA e sua sociedade livre. Durante décadas, os EUA se posicionaram como superiores a esses projetos imperiais. Contra a Rússia, ao se aliar à Europa para manter a Europa Oriental sob os valores e a influência ocidentais. Em relação à China, apoiando Taiwan e os países da região que impedem o crescimento e a hegemonia do imperialismo chinês. E contra o Irã, que tem uma agenda de extermínio contra os judeus, a exportação do extremismo islâmico contra a Europa e a dominação sobre o mundo árabe.

Nesse contexto, devemos enfatizar que o atual governo dos EUA tem sido um dos piores de sua história, com uma política externa que, na prática, acelerou o colapso de seu poder global. As consequências são evidentes: o mundo está menos seguro e mais violento.

O chavismo, sabendo que o Comando Sul dos EUA não colocará um soldado no continente para defender a Guiana, sabendo que a munição e os recursos são escassos para a guerra e que, por meio de canais diplomáticos, eles podem fazer com que o governo Biden suspenda as sanções, não há mouros na costa para eles entrarem em guerra sob as piores condições domésticas.

Os Estados Unidos sempre estiveram ao lado da Venezuela por meio de suas ações e de seus cidadãos. Vamos relembrar o papel de Severo Mallet-Prevost (1860-1948), que foi membro da comissão especial eleita pelo Congresso dos Estados Unidos em 1896 para determinar a verdadeira linha de fronteira entre a Venezuela e a Guiana Britânica. Posteriormente, ele foi escolhido pela Venezuela para ser seu conselheiro na arbitragem entre 1897 e 1899, juntamente com o ex-presidente dos EUA Benjamin Harrison. Mallet-Prevost tinha reservas sobre o Laudo Arbitral de Paris (1899). Em 1944, o governo venezuelano, contestando esse Laudo, citou Mallet-Prevost para apoiar a base da reivindicação nacional. Após sua morte, o “Memorandum” foi publicado na American Journal of International Law em 1949, que era um conjunto importante de argumentos que apoiavam a revisão do Laudo de 1899 em favor da reivindicação venezuelana.

Também vale a pena observar como os EUA estiveram presentes para Venezuela dentro da forma da Doutrina Monroe, tanto na questão do Esequibo contra o Império Britânico quanto contra as outras potências que tentaram invadir a Venezuela com o bloqueio naval no início do século XX.

Portanto, o fato de os EUA serem aliados da Guiana neste momento, simplesmente porque a Guiana fez concessões deliberadas a transnacionais para a exploração de recursos minerais, é uma medida equivocada e de má-fé, na medida em que se baseia na narrativa antiditadura, mas em detrimento da nação venezuelana. É do interesse dos EUA que a Venezuela volte a ser um país livre, pois um novo governo os terá como seus principais aliados comerciais e estratégicos, de modo que não haveria necessidade de um conflito armado contra a Guiana. Essa disputa territorial poderia ser resolvida entre a Venezuela e a Guiana, em um mecanismo de entendimento que não desestabilizasse a região e que garantisse que vidas inocentes não fossem perdidas em armas.

Os únicos que se beneficiariam de um conflito armado são os chineses que querem invadir Taiwan, os iranianos que querem extinguir Israel e os russos que estão prestes a conquistar a Ucrânia. Faça as contas.