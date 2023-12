Nicolás Maduro sigue ganando tiempo. A última hora, cuando faltaba poco para vencer el plazo dado por Estados Unidos al régimen venezolano para revisar las inconstitucionales inhabilitaciones, se dio a conocer el procedimiento mediante el cual se daría cumplimiento al “Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos” suscrito entre el chavismo y la oposición el 17 de octubre en Barbados.

Aunque Diosdado Cabello, considerado el número dos del régimen, había aniquilado horas antes esa posibilidad al vociferar en su programa semanal Con el Mazo Dando, que “eso no va a ocurrir”, la embajada de Noruega en México, en su rol de facilitador de este nuevo intento de negociación, publicó este jueves en la noche el “procedimiento convenido entre las partes”.

De esta manera, la dictadura evita por el momento que Estados Unidos dé marcha atrás al levantamiento temporal de sanciones al petróleo y el gas venezolano, condicionado a la revisión de las inhabilitaciones y la liberación de presos políticos, en el marco de los Acuerdos de Barbados.

Como facilitador del Proceso de Diálogo y Negociación de #Venezuela, Noruega confirma recepción del siguiente procedimiento, conforme al Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos. pic.twitter.com/bpeR8lN1hM — Noruega en MX y CA (@NoruegaMexCA) December 1, 2023

Luego de la declaración de Cabello, Washington presionó a Miraflores con una advertencia del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, quien respondió este jueves sin titubeos a una periodista que le preguntó sobre el plazo al chavismo. Sus palabras fueron breves pero contundentes. “Todavía no hemos visto avances. Les quedan ocho horas del día”.

Nueva maniobra en marcha

El régimen de Maduro hizo lo que mejor sabe hacer: ganar tiempo para mantenerse en el poder. Y para ello ha usado con frecuencia las inhabilitaciones como arma política. No es una maniobra nueva. Actualmente se encuentran inhabilitados dirigentes de la oposición como Henrique Capriles, Freddy Superlano y María Corina Machado. Los dos primeros renunciaron a su candidatura días previos a la elección del 22 de octubre en la que Machado fue escogida como la abanderada de la Plataforma Unitaria para enfrentar al chavismo en la presidenciales de 2024 y líder indiscutible de la oposición tras conseguir más de 92 % de los votos.

¿Está dispuesto el régimen a levantarle la inhabilitación a quien vencería por amplio margen a Maduro en unas elecciones libres? Todas las encuestas indican que María Corina Machado sería sin duda la próxima presidente de Venezuela si esto ocurriera. Entonces, sería por lo menos ingenuo pensar que la dictadura lo permitirá. Por el momento gana tiempo frente a la comunidad internacional mientras despliega su siguiente maniobra.

Los tres anzuelos de la dictadura

En el procedimiento para revisar las inhabilitaciones, publicado este jueves en la noche, se asoman al menos tres anzuelos para, muy probablemente, habilitar a algunos políticos sobre los que pesan estas sanciones impuestas inconstitucionalmente por la Contraloría, pero evitar que Machado forme parte de esta lista. Para que se inicie la revisión, se establece que “cada uno de los interesados acudirá personalmente ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para ejercer el recurso contencioso administrativo que corresponda contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República, acompañada de una solicitud de amparo cautelar”. Esta acción se debería tramitar entre el 1 y el 15 de diciembre.

Sometimiento individual al régimen: se exige que los interesados deben “acudir personalmente” al TSJ y “acatar su decisión” respecto al recurso que cada uno presente. Esto no solo implica reconocer como legítimo a Nicolás Maduro y sus instituciones sino además renunciar al derecho de apelación frente al impedimento político que no aparece en la Constitución. Cuidado con lo que dicen: cualquier “concepto ofensivo o irrespetuoso contra las instituciones del Estado” será considerado motivo suficiente para rechazar el recurso que cada uno debe interponer, limitándose así las declaraciones públicas en víspera de unas elecciones presidenciales. La trampa del referendo sobre el Esequibo: cuando se incorpora en los parágrafos “b” y “d” del numeral 4 que “cada uno de los interesados asume el compromiso” de “resguardar y proteger la soberanía” y “cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela”, se busca, sin duda, condicionar la decisión a la posición que tenga cada uno frente al referendo sobre el Esequibo de este domingo.

Cómo excluir a María Corina Machado

Es de conocimiento púbico que María Corina Machado ha insistido en que no ha recibido ninguna notificación formal de que está inhabilitada, que es ella quien tiene una posición más firme frente al régimen y el solo hecho de usar la palabra “dictadura” podría ser considerado como un irrespeto a las instituciones y que en días recientes calificó como una “distracción” la consulta no vinculante sobre el territorio en disputa con Guyana, ya que –según sus declaraciones– el régimen “no puede trasferir su responsabilidad a terceros”. Frente a este tema agregó que “la soberanía se ejerce. La soberanía no se consulta”. Cualquiera de estos tres cebos podría servir de excusa a Maduro para obstaculizar que la candidata electa en las primarias sea beneficiada con la revisión de las inhabilitaciones y permitir participar a otros, alegando así haber cumplido con parte del trato.