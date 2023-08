Confieso mi total ignorancia en temas de fútbol, y en otras muchas cuestiones. En casi todo.

Pero sí tengo claro, a tenor por las conversaciones familiares, con amigos, en las cafeterías, etc., que el fútbol femenino escasamente interesa a un diez por ciento de los aficionados, y eso siendo extremadamente generoso…

Y también tengo claro que las mujeres han llegado al mundo del fútbol para quedarse.

En España tenemos más de cien violadores y pederastas en libertad gracias a una ley promovida por Pedro Sánchez e Irene Montero y su banda. Pero eso no importa a nadie, por lo visto. Tampoco se exigen las responsabilidades correspondientes.

Algunos de esos depredadores sexuales han vuelto a delinquir, pero nadie es responsable. Al mismo tiempo, más de un millar de delincuentes sexuales han visto reducidas notoriamente sus penas, “gracias” a la ley de Sánchez y Montero, pero parece que no hay problema alguno.

El gran drama nacional es el beso de un macarra y chulo poligonero a una jugadora.

Sin quitar hierro e importancia al asunto, ¿ustedes creen, de verdad, que no deben exigirse responsabilidades por la suelta de un centenar de delincuentes sexuales, y la reducción de penas de más de un millar?

Ítem más, ¿qué está pactando el PSOE y SUMAR con los partidos separatistas y terroristas, que quieren destruir España, y venderla en almoneda? ¿Por qué no se habla de esos asuntos, pero sí del famoso beso?

Nunca había visto tanta manipulación mediática por parte de las cadenas de discurso progresista, es decir, prácticamente todas, siempre al servicio del poder, como los mamporreros y palanganeros que son.

Solo se salvan unos pocos diarios digitales, entre ellos éste, que no viven del dinero público, sino de la publicidad privada, y de las ayudas de sus lectores.

¡Va por ustedes, amigos!