A tres meses de comenzar su gobierno, el presidente izquierdista de Chile, Gabriel Boric, dejó escurrir en su primera cuenta pública presentada ante el Congreso que su estadía en La Moneda podría ser más de cuatro años, porque “mejorar la patria en que vivimos es un desafío de largo aliento que no acepta promesas fáciles, ni respuestas simples”. Incluso, aseguró que el “proceso de cambios” que lidera “no se inicia ni termina” con esta administración.

Para justificar su pretensión confesó que revisó los discursos inaugurales de sus antecesores. En ellos apreció “la colosal tarea que significa lograr que Chile progrese”, pero él se la ha “jugado”, para “empezar a construir una sociedad más inclusiva y cohesionada”.

Con retórica progresista vociferó que “las esperanzas populares por mayor justicia en más de una ocasión han sido opacadas, e incluso ahogadas a sangre y fuego”. Boric promete lo contrario. Plantea un futuro mediante una “construcción colectiva forjada gracias al esfuerzo y al trabajo conjunto” con “verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición”. A eso se comprometió en dos horas de discurso transmitido en cadena nacional.

PUBLICIDAD

Para el convencional, Ricardo Neuman, Boric solo tiene un “discurso errático, contradictorio, doble estándar: habla de unidad dividiendo a Chile entre buenos y malos, reivindica la violencia del 18-O y es incapaz de criticar el bochornoso proceso constituyente”.

Discurso errático, contradictorio, doble estándar: habla de unidad dividiendo a Chile entre buenos y malos, reivindica la violencia del 18-O y es incapaz de criticar el bochornoso proceso constituyente. Necesitamos un Presidente, no un jefe de campaña del Apruebo #MentiraPublica — Ricardo Neumann (@raneumannb) June 1, 2022

Como Petro

Las intenciones de Boric esbozadas en su primera cuenta pública coinciden con las del candidato presidencial de la extrema izquierda en Colombia, Gustavo Petro, quien admitió que algunas de sus ideas no pueden realizarse en un solo mandato.

“Algunos me dicen eso no puede hacerse solo en cuatro años, ¿quiere usted reelegirse? Les acepto que no se puede mucho de estos objetivos solo en cuatro años, pero comenzamos poniendo los pilares fundamentales de la transición económica, social, energética, de la construcción de una democracia multicolor”, sostuvo Petro.

PUBLICIDAD

La compañera en la fórmula presidencial de Petro, Francia Márquez, lo secunda. A su vez, afirmó que el “proyecto de cambio” que ambos proponen al país cafetero es “un proyecto a largo plazo” que comenzaba con la victoria de los comicios del 29 de mayo ganando en primera vuelta.

Sin embargo, el mayor desafío es que los dos puedan superar en las urnas al abanderado de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández. El asesor comunicacional de Petro, Amauri Chamorro, lo vislumbra “complejo”.

Soluciones simbólicas

Boric le lleva pasos adelante de Petro. Ya él está en el poder y desde el Ejecutivo y con la cuenta púbica como marco, apela a las prácticas chavistas para instaurar la burocracia y demagogia. El anuncio de la creación de un ministerio para los pueblos indígenas es una evidencia.

Entregándoles 15000 hectáreas como parte del “plan buen vivir” con el propósito de generar “una relación intercultural fundada en el respeto y el entendimiento mutuo que fortalezca el pluralismo”.

Con el mismo argumento, Hugo Chávez, lo estableció en 2007 para supuestamente abordar las necesidades de los 40 grupos originarios. A más de una década, sufren la “baja cobertura de vacunación, la falta de vigilancia constante, la demora en la aplicación de medidas” que les impida formar parte de las alertas epidemiológicas por brotes de sarampión revela el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).

“Los embates de la situación económica nacional han tocado los cimientos de miembros de las comunidades warao del Delta del Orinoco y Monagas, así como a miembros de la etnia eñepa de Bolívar, provocando su migración forzada para buscar zonas de alivio económico en regiones tan distantes como Boa Vista y Manaos, ambas en Brasil».

Incluso, destacan que “en la región zuliana de Perijá, comunidades yukpas se vieron forzados a desplazarse a Colombia producto de los conflictos entre grupos armados, ya sea por el control de territorio y resguardo de siembras ilegales en los territorios indígenas, como por el reclutamiento de jóvenes para formar filas de los grupos irregulares que aún permanecen activos en esta zona».

El diputado Sergio Bobadilla, tiene claro el panorama en Chile: “si no han sido capaces de asegurar el estado de derecho en el sur, controlar la inmigración ilegal ni disminuir la delincuencia” todo queda en una “mentira pública”.