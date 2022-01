La primera reunión entre el presidente izquierdista electo de Chile, Gabriel Boric, con su gabinete de gobierno será este viernes, 28 enero, en la Casona Cañaveral ubicada en la comuna Lo Barnechea de Santiago. El sitio tiene simbolismo. La propiedad perteneció a Miria Contreras, secretaria del expresidente Salvador Allende. Ahí transcurrían los fines de semana del jefe de Estado socialista.

Sin embargo, a horas de que se sienten en la mesa de trabajo, el dirigente del Partido Comunista y alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, critica a los 24 seleccionados para ocupar los ministerios. En su opinión, “la historia de los nombres puede generar dudas a algunos”.

Sus señalamientos se ciernen sobre Mario Marcel, titular de la cartera de Hacienda. Frente a él, Jadue no mide las formas, sino que por el contrario, las vocifera en los medios. Lo considera “un fiel defensor del credo neoliberal”, pese a no conocerlo en persona y de nunca haber conversado con él.

Jadue sacude a Boric con sus cuestionamientos. Su dardo va en línea hacia el líder de Apruebo Dignidad, quien escogió al economista que hasta hace una semana presidió al Banco Central para llevar las riendas de la administración financiera del Estado, proponer la política económica del Gobierno en materias de su competencia, así como también efectuar la coordinación y supervisión de las acciones que en virtud de ella se ejecuten.

Esta no será la última zancadilla de Jadue. Según La Tercera, el comunista profundizará su punto de vista “una vez que empiece el gobierno el 11 de marzo, y empecemos a ver las acciones que el gobierno va a desarrollar para dar cumplimiento al programa”

En defensa propia

Marcel desmiente a Jadue. Le rebate la tendencia que le atribuye, porque él es “socialdemócrata”. Desde Radio Cooperativa —donde ofreció su primera entrevista después de la designación— le aclara que durante su desempeño en cargos públicos ha estado relacionado con “la responsabilidad fiscal que tiene que ver con asegurar que existan los recursos para que se puedan cumplir los compromisos con la ciudadanía, buscar acuerdos que hagan viable las reformas».

Incluso, le precisa que si la responsabilidad y el diálogo se asociara al neoliberalismo, le estarían haciendo un “tremendo regalo”.

Mario Marcel: "Siempre me he definido como socialdemócrata y he promovido la responsabilidad fiscal"

Sin embargo, este llamado implícito y sigiloso del futuro ministro al respeto por pertenecer a la misma coalición no detiene la verborragia mediática de Jadue, quien alardea que “el Partido Comunista, duela a quien le duela, es el partido más grande de la coalición. Eso no lo puede desconocer nadie. Y todo quien quiera inventar mitos o infundir temor sobre la participación, tienen que mirar la historia del PC en Chile”.

En redes sociales le desmontan su retórica. Le recuerdan que “el credo neoliberal llevó a Chile a ser el mejor país de Latinoamérica”, mientras que “el credo de Jadue llevó al país con más reservas de petróleo del mundo, Venezuela, a tener más de un 90 % de pobreza”.

El credo neoliberal llevó a Chile a ser el mejor país de Latam, el credo de Jadue llevó al país con más reservas de petróleo del mundo Venezuela, a tener más de un 90% de pobreza.

Más diferencias

El programa de gobierno de Boric desestima nuevos retiros de los fondos previsionales de los trabajadores en el marco de la pandemia. Ese es un punto donde tiene “plena coincidencia” con Marcel, pero Jadue lo contradice también.

La promesa de Boric es evitar con sus nuevas políticas que los trabajadores paguen con sus ahorros las consecuencias de una crisis global. Mientras tanto, Jadue objeta que “la misma coalición que aprobó todos los otros retiros, hoy día trate de negarse al quinto».

A su juicio, tiene que ser “una discusión abierta” y cree que Boric la enfrentará de acuerdo con “los méritos de cada minuto, la economía, la recaudación”.

No. Se equivoca. Para Marcel “los retiros de fondo surgieron en un momento en que no había una respuesta apropiada del Estado en términos de apoyo a las familias que estaban enfrentando mayores dificultades con la crisis. Pero ahora habrá un nuevo Gobierno y escenario económico para no llegar a ese punto». ¿Le quedará claro a Jadue?