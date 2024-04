Un grupo de marcas mundialmente reconocidas ha sido víctimas los últimos meses de un boicot porque sus críticos aseguran que tienen una posición a favor de Israel. Starbucks, McDonald’s y KFC fueron las primeras en sufrir los estragos de locales vacíos o protestas en las afueras de distintas sucursales en Medio Oriente y África del Norte.

El siguiente en la lista es L’Oreal —el imperio de productos de belleza con más de 86000 empleados en todo el mundo— que ve cómo clientes en dichas regiones optan por buscar alternativas. Testimonios de vendedores recogidos por South China Morning Post mencionan que las marcas de belleza La Roche Posay y Cerave, ambas con sede en Nueva York, “han sido las más afectadas”. Las marcas son propiedad de L’Oreal.

¿Dé donde viene el boicot contra esta marca? Sitios web anti-Israel mencionan que la filial ubicada en el Estado judío “manufactura una línea de productos que utiliza minerales del Mar Muerto bajo el nombre de ‘Natural Sea Beauty’ y que se exporta a 22 países”. Apegándose a eso, mencionan que una tercera parte de la orilla oeste está en el territorito disputado de Cisjordania, además de criticar donaciones de la empresa. En realidad, así como ocurre en Starbucks y McDonald’s, cualquier contribución de las compañías es motivo de boicot.

Compradores renuentes

Lo cierto es que el boicot anti-Israel contra L’Oreal es de larga data, incluso en el año 2014 se llamaba a obstaculizar sus ventas por su funcionamiento y producción en Israel. The Body Shop, otra marca creada por la empresa está pasando por la misma situación. Esto cuenta una asistente de ventas en Medan, Indonesia:

“Algunas personas me han preguntado si es cierto que The Body Shop es proisraelí. Les decimos que no es cierto y que [The Body Shop] no apoya el conflicto en Palestina de ninguna manera”.

El ataque terrorista de Hamás contra Israel el año pasado y el reciente bombardeo iraní empeoran las cosas. Voceros de The Body Shop dijeron a un blog en línea que “no pertenecen a esa lista de boicot porque ya no son propiedad de L’Oreal y porque no tienen tiendas en Israel”. Pero esa aseveración no los exime de la arremetida.

Sigue la tensión en Medio Oriente

El boicot contra grandes estas marcas como L’Oreal parece ser solo el inicio si se tiene en cuenta que el conflicto en Medio Oriente se tensa con el pasar de los días. Luego del ataque iraní con más de 300 drones y misiles, se esperaba una respuesta del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Este supuestamente bombardeó una base aérea militar cerca de la provincia de Isfahán (centro del país), pero las responsabilidades aún no están claras.

Lo cierto es que el conflicto está lejos de disiparse mientras activistas anti-Israel causan estragos en Occidente, como ocurrió también esta semana en la Universidad de Columbia, en Nueva York.