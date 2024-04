La escritora J. K. Rowling, autora de los libros de Harry Potter, vuelve a ser noticia en temas relaciones con la ideología de género que tantos problemas le causaron no solo con los actores que interpretaron su exitosa saga en el cine, sino con defensores de esta agenda por su postura contra las cirugías de transición.

Ahora muchos le deben disculpas luego de la publicación del estudio “Cass Review” en el que una reconocida pediatra británica llamada Hilary Cass, analiza temas como las deficiencias de atención en las clínicas de transición o cómo influencers de redes sociales intervienen en la autovaloración de menores de edad al momento de su desarrollo.

Este “Cass Review” hace temblar a organizaciones independientes y estatales. Tras su publicación, clínicas para adultos transgénero en Inglaterra serán investigadas por su atención a los pacientes y por “una incidencia cada vez mayor de personas que buscaban una ‘destransición’ después de intervenciones de afirmación de género”. Es tal el revuelo que grupos progresistas como “Mermaids” buscan lavarse las manos. Pero J. K. Rowling está ahí para desmentirlos.

“Mentiras absolutas. Mermaids ha afirmado repetidamente que los bloqueadores de la pubertad son reversibles, ha enviado fajas para los senos a niñas de hasta 13 años y ha insistido públicamente en que, a menos que los niños sean afirmados en sus identidades trans, se suicidarán”, escribió en X para desmentir a la presidente del grupo cuando dijo en televisión que ellos “no son expertos médicos” y que “no abogan por ninguna vía [médica]”.

Absolute, total, shameless lies. Your ex-CEO referred children to the Tavistock gender clinic. Mermaids has repeatedly claimed puberty blockers are reversible, sent out breast binders to girls as young as thirteen and insisted publicly that unless children are affirmed in their… https://t.co/LViY2GJ1Zb

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 11, 2024