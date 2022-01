Adultos, con familias y algunos problemas de salud propios de la edad como ellos mismos contaron, las estrellas y el equipo de producción de Harry Potter se reencontraron luego de 20 años. Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint volvieron a Hogwarts en un especial de casi dos horas y los fanáticos enloquecieron en redes sociales este primer fin de semana de 2022.

El nuevo material de Harry Potter apela a la nostalgia. Hagrid, Voldemort, la familia Weasley, todos volvieron en la forma de los actores originales. Quienes no lo hayan visto, sepan que de cierta manera volverán en el tiempo, a los libros y películas.

Pero hubo una gran ausente: JK Rowling. HBO y y Warner Bros dejaron por fuera a la autora de la famosa y millonaria saga de libros y películas. Solo apareció en el especial por imágenes de archivo tomadas del año 2019. Ambas empresas no han explicado por qué de la decisión, pero el motivo no es difícil de adivinar. La escritora fue cancelada por no seguir los mandatos radicales de grupos ideológicos.

La polémica que suscitó en 2020 fue probablemente el boleto a la exclusión de la premiada escritora. Y es que la propia productora Warner Bros le dio la espalda en aquel entonces cuando en Rowling compartió en Twitter un artículo que hacía referencia a las mujeres con el término »personas que menstrúan». El colectivo transgénero de inmediato dijo sentirse ofendido y la guerra campal se desató.

Ha llegado a tal nivel que Rowling ha recibido amenazas de muerte luego que hace un mes fuera revelada la dirección de su casa en redes sociales. Son tantas que podría «empapelar» su casa con ellas.

Son 20 años, siete libros, fama mundial y ganancias por más 1342 millones de dólares solo en la última película (Harry Potter y las reliquias de la muerte parte 2). Se calcula que el actor Daniel Radcliffe se embolsilló casi 100 millones de dólares con todas las películas. Aún así, bastó que JK Rowling expresara su manera de pensar para que la excluyeran del mundo mágico que creó.

«Rowling probablemente no representa más de 30 segundos de tiempo en pantalla en el especial de larga duración», reseñó el portal Vulture. Los actores o directores en la pantalla se refirieron a ella, pero solo de forma efímera.

Para entender el problema hay que remitirse a junio de 2020. Cuando la autora publicó dicho tuit, recibió el repudio de activistas radicales de izquierda y personas transgénero. No hubo contemplación a pesar que Rowling, confesada feminista, explicó que su comentario iba dirigido a reivindicar a la mujer como género, basándose en la biología ante la publicación de un artículo de opinión en el sitio web Devex titulado: “Creando un mundo post-Covid-19 más igualitario para la gente que menstrúa”.

El propio Radcliffe, junto a Watson y Grint voltearon la mirada para defender la tendencia progresista esparcida por el mundo occidental. Los buenos de la saga parecen haber tomado el papel antagónico al unirse a la ola de críticas y silenciar a la que creó los personajes que los hizo millonarios.

Trans people are who they say they are and deserve to live their lives without being constantly questioned or told they aren’t who they say they are.

— Emma Watson (@EmmaWatson) June 10, 2020