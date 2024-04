Arduas negociaciones se llevan a cabo entre varios países antes de que ocurra una próxima pandemia. El tiempo corre en contra para aprobar un “tratado pandémico global” previo a la reunión anual de la Organización Mundial de la Salud, con el fin de evitar “los errores de la crisis del coronavirus”.

Sin embargo, todavía se desconoce de qué afección hablan, por ahora es bautizada como “enfermedad X” y se sabe que “podría ser 20 veces más mortal que el COVID-19”, según Fox News. Algo llamativo es que las discusiones alrededor de una próxima pandemia solo están enfocadas en el “cuándo” va a llegar, porque al parecer no dudan de que, en efecto, suceda.

Como resultado, la información pública es difusa pero permite conectar ciertas declaraciones que dan sentido a las conversaciones que están llevando a cabo funcionarios de 194 países. Por ejemplo, el multimillonario Bill Gates mencionó en varias entrevistas la posibilidad de que surja una variante del coronavirus “de mayor transmisión e incluso más fatal”.

Casi un año después, el empresario y amigo de George Soros habló de una enfermedad causada por “bioterrorismo”. Lo cierto es que el cofundador de Microsoft ha aprovechado para pedir más financiamiento internacional para la OMS, ente que cedió a las presiones de China para no ahondar en los orígenes coronavirus. Eso hace que sus hipótesis generen rechazo y sospechas cada vez que habla de una próxima pandemia.

Discordia internacional por la “enfermedad X”

Por ahora, hay preocupaciones en Estados Unidos porque este “tratado pandémico global” pondría en peligro su seguridad interna, al exigir que se compartan los datos de salud de su población con la OMS y sus 194 países miembros. Esto no es nada positivo si se tiene en cuenta que China y Rusia estarían en ese listado que recibirían la información. Es decir, sus principales enemigos.

Por otro lado y tal como reseña Financial Times, el tratado pandémico “sería un marco de obligación ética más que de obligación legal”. Lo cual ha llevado a que el proyecto provoque “acusaciones de que se trata de una toma de poder de la OMS”. Esta insiste que no será así, pero su débil credibilidad y la de su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le juega en contra, a pesar de que incluye una cláusula especial “que enumera poderes que no conferirá a la OMS, como prohibir o aceptar viajeros, imponer mandatos de vacunación o medidas terapéuticas o de diagnóstico o implementar bloqueos”.

Farmacéuticas también protestan

A los fabricantes de vacunas se les estaría exigiendo difundir información de sus medicamentos, pero estas rechazan la idea de renunciar a los derechos de propiedad intelectual sobre las dosis, “ya que los derechos exclusivos son la base de su modelo de negocio”. Como resultado, el tratado se debate en contradicciones mientras el mundo sigue preguntándose cuáles fueron los orígenes de anterior pandemia y por qué no se presionó al régimen chino para que permitiera una investigación más profunda.

También se busca la equidad de la existencia de vacunas entre países desarrollados y los que no lo son. Por ejemplo, laboratorios en el continente africano aún tienen una capacidad de producción muy pequeña para sus más de 1400 millones de habitantes. En conclusión, aún se arrastran muchas materias pendientes de la anterior pandemia global. Por ende, no es extraño que los países estén alarmados, pero tampoco avancen en alguna especie de acuerdo.