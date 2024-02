El presidente colombiano Gustavo Petro nuevamente acudió a su cuenta de X para esbozar declaraciones que parecen totalmente divorciadas de lo ocurrió en las calles del país los últimos días. Luego del asedio que sufrieron las magistrados de la Corte Suprema por parte de seguidores de Pacto Histórico, el mandatario izquierdista responsabilizó a medios informativos de construir “dos burbujas comunicacionales por completo falsas con el objetivo de la manipulación de la sociedad”.

Y es que también hizo referencia a la aparición de Verónica Alcocer, su esposa, en el Carnaval de Barranquilla. En su mensaje, Petro indicó que “había un grupo organizado de personas listas para ejercer violencia” en su contra. Sin embargo, al saber de “la operación”, la comparsa de la primera dama “tomó otro recorrido y allí solo hubo aplauso popular a mi gobierno”, escribió.

Esa afirmación —disfrazada de victimización— también luce apartada de la realidad ya que en videos que circulan es redes sociales es posible escuchar abucheos contra el mandatario en el evento. De cualquier manera, sus palabras no hacen más que caldear los ánimos en un contexto político convulso donde el ojo del huracán se posa sobre el Palacio de Justicia por la última votación para la elección del nuevo fiscal.

https://x.com/petrogustavo/status/1756689312899355089?s=20

Petro habla de “lawfare”

En pocas palabras, Petro culpa a los medios de comunicación por lo que está ocurriendo en Colombia. A pesar de que la manifestación contra el Palacio de Justicia fue la reacción a su denuncia de supuesto “golpe de Estado” (luego de ejercer presión puertas adentro para que se escoja cuanto antes al nuevo fiscal general), ahora asegura que en su equipo tienen información de “un grupo coordinado de cuatro personas ajenas por completo a las manifestaciones” que habría bloqueado “por 10 segundos la puerta de reja del Palacio de Justicia y que retrocedieron ante la oposición de los manifestantes”.

Las imágenes del suceso demuestran que no fue así. No obstante, el presidente Petro se ha vuelto experto en negar realidades cuando estas no le convienen. A su juicio, ambos eventos se traducen en que los titulares de los medios informativos “están previamente diseñados al igual que los grupos que le darán legitimidad”.

“Intentan construir lo que se llama el ‘lawfare’ es decir que la justicia tome partido contra el gobierno y hunda no solo las reformas sino al gobierno mismo”, argumentó. Tampoco es la primera vez que un político de su naturaleza utiliza este término y que le ha venido tan bien a figuras como Pablo Iglesias, exvicepresidente segundo del Gobierno español y cofundador de la formación de extrema izquierda Podemos, así como a la exmandataria argentina Cristina Kirchner.

Llamado a movilizaciones

No se han hecho esperar las reacciones por un mensaje que también menciona la “garantía” que da el gobierno de Petro “a toda movilización ciudadana sin violencia” y la aseveración de que “todos los poderes públicos son controlables por el pueblo”.

“Los llamados desesperados a movilizar la ciudadanía son los de un solitario que cree que puede seguir engañando con historias revolucionarias”, afirmó en respuesta la senadora María Fernanda Cabal.

“Cada trino de Petro es una invitación a sus milicias urbanas a tomarse el poder. Lo maquilla de pacifismo y verborrea comunista que suena muy bonito”, escribió por su parte el productor de Semana, Diego Santos. Mientras que otros usuarios destacan por qué no es propicio cambiar al Fiscal General en medio de la investigación contra Nicolás Petro, hijo del presidente.