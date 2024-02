Pasará mucho tiempo para que Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, pueda dejar atrás las sospechas que pesan sobre él por negocios en el extranjero utilizando la influencia de su padre. Asimismo, el mandatario demócrata tampoco ha podido zafarse de los señalamientos por su presunta participación. Ahora que el país está en pleno año electoral, este tema podría volverse en contra de su candidatura. Sobre todo porque en el Congreso le siguen las pistas al caso descubierto en la computadora de Hunter Biden en 2020. La última novedad es el testimonio de un exsocio que admitió desconocer qué talento tenía el hijo del presidente estadounidense para aportar a la empresa de infraestructura energética que ambos fundaron en el año 2017.

“No lo sé”, dijo Mervyn Yan ante los Comités Judicial y de Supervisión de la Cámara de Representantes, según una transcripción del testimonio obtenida por Fox News Digital. La empresa se llamó Hudson West III y fue financiada en su totalidad por una compañía china vinculada al conglomerado CEFC China Energy, que a su vez tenía en sus oficinas personas afiliadas al Partido Comunista del gigante asiático (PCCh). Sus declaraciones forman parte de una intensa investigación de juicio político que están haciendo congresistas republicanos contra Joe Biden.

También hubo dinero de por medio. En agosto de 2017, Yan, signatario de la cuenta bancaria de Hudson West III, pagaría a Hunter Biden 100.000 dólares mensuales y a James Biden (su tío y hermano del presidente) 65.000 dólares. De manera separada, Hunter Biden recibió un anticipo de 500.000 dólares además de su salario, tal como muestran los registros bancarios obtenidos por el Comité de Supervisión.

Hudson West III nunca consiguió ningún proyecto de inversión y la compañía se disolvió permanentemente en el invierno de 2018, declaró Yan. Es decir, al final resultó infructuoso que el exsocio se reuniera “aproximadamente 15 minutos” con Hunter Biden, James Biden y “Kevin”, pseudónimo de un socio comercial de CEFC China Energy.

Aclaró no conocer en persona a Joe Biden. Sin embargo, cada paso que da este Comité de la Cámara baja podría complicar las aspiraciones de reelección del demócrata, cuyo partido busca desesperadamente el apoyo de famosos a su candidatura por su alta desaprobación y el rechazo que padece entre votantes progresistas jóvenes por sus promesas incumplidas.

Irónicamente, Donald Trump, expresidente y candidato a la nominación republicana rumbo a las presidenciales de noviembre, es quien recibe toda la atención judicial. Uno de los cuatro casos que tiene abiertos el exmandatario tiene que ver con el hallazgo de documentos clasificados en su residencia de Palm Beach, Mar-a-Lago, Florida. Pero en cuanto a los casos de la familia Biden las cosas fluyen de manera mucho más lenta.

En cambio, los documentos clasificados encontrados en la mansión del actual mandatario en Delaware no han tenido mayor protagonismo. Además, el fiscal especial Robert Hur decidió no acusar a Joe Biden porque, a su juicio, podía presentarse como un “anciano con mala memoria” que simpatizaría con el jurado. El documento con la decisión hace referencias sobre su memoria, que califica como “significativamente limitada” durante las entrevistas que le hizo en 2023.

This from the Hur report: "Mr Biden's memory also appeared to have significant limitations…."

“He did not remember, even within several years, when his son Beau died,” the report states: https://t.co/j50rE280hT pic.twitter.com/P0O3tV8y2E

— Frank Thorp V (@frankthorp) February 8, 2024