El dueño de Twitter, Elon Musk, ha tomado un papel más activo en la arena política con sus constantes críticas a la administración del demócrata Joe Biden y enfoque laxo sobre cómo tratar el tema fronterizo, el cual ha terminado por acercar a Estados Unidos a una crisis migratoria que preocupa a los ciudadanos que residen en el país. En opinión del magnate sudafricano, el presidente busca una “mayoría permanente, un Estado de partido único”.

Musk enfiló sus dardos contra Biden, luego de que la agencia Associated Press publicara el artículo “Biden prioriza el estatus legal para millones de inmigrantes”. Teniendo esto como contexto, el CEO de Tesla afirmó que, contrario a lo que se podría pensar con este titular, la promoción de la inmigración ilegal es una táctica “simple pero efectiva” y da beneficios al mandatario en el corto plazo.

Biden’s strategy is very simple:

1. Get as many illegals in the country as possible.

2. Legalize them to create a permanent majority – a one-party state.

That is why they are encouraging so much illegal immigration. Simple, yet effective. pic.twitter.com/B9M5ypUOQB

— Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2024