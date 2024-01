Fani Willis, fiscal de distrito del condado de Fulton, en Georgia, utilizó una reciente aparición pública para tratar de defenderse ante acusaciones de mantener un amorío con otro funcionario en el caso que ella lleva adelante contra el expresidente Donald Trump. En su discurso no mencionó directamente el escándalo, pero aún así aprovechó para utilizar su tono de piel y su género para escudarse de los señalamientos.

“No se puede esperar que las mujeres negras sean perfectas y salven el mundo. Necesitamos que se nos permita tropezar”, dijo Willis en un intento por justificar una actitud de la cual la acusa Michael Roman, un exempleado del expresidente que está incluido en el caso por supuestamente intentar manipular las elecciones de 2020 en Georgia.

No solo se trataría de un amorío, Fani Willis habría autorizado el pago de más de 600.000 dólares a Nathan Wade para que se desempeñara como fiscal especial de su oficina. Por lo tanto, la fiscal y confesa demócrata tuvo que salir a decir que nombró tres asesores especiales, “algo a lo que tenía derecho” y que les pagó “a los tres la misma tarifa”, pero no afirmó ni desmintió la relación sentimental.

Instead of addressing the corruption allegations for paying $650K to her lover, Fani Willis says she’s only being questioned because she’s a black woman.

The same baseless excuse we heard from Claudine Gay – and just like Gay, she must resign. pic.twitter.com/nmsl3c1kgK

— Kelly Loeffler (@KLoeffler) January 15, 2024