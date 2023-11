El recibimiento al presidente chino, Xi Jinping, en suelo estadounidense, fue por todo lo alto. El gobernador de California, Gavin Newsom, dejó pulcras las calles de San Francisco por donde pasó el ilustre visitante que se encontró con enormes banderas chinas que, como comentaron usuarios en las redes sociales, hacían que la ciudad californiana “se pareciera más a China que la propia China”.

Una vez que bajó de su vehículo blindado, Xi Jinping se encontró con Joe Biden, estrecharon la mano, saludaron a la prensa e ingresaron al reciento donde se celebró la esperada reunión. Allí, el tono del encuentro fue más que cordial. El presidente estadounidense mencionó que “la Tierra es lo suficientemente grande como para que los dos países tengan éxito”.

Entre los principales resultados del encuentro destacaron dos compromisos: reanudar la comunicación de alto nivel entre los ejércitos de ambos países y trabajar en conjunto para frenar la producción ilícita de fentanilo. Aunque se esperaba que el diálogo sirviera para este tipo de anuncios, también es cierto que en la opinión pública no cayó del todo bien que el líder del régimen comunista acusado de violaciones a los derechos humanos y que asedia constantemente a Taiwán fueran recibido con tantos honores en el país que se supone es la cuna de la libertad.

Dang, San Francisco is looking more China than China 🤣 🤣 🇨🇳 pic.twitter.com/66gd66YymL

— Jenny, Girl from 4th 🌍, 鄰白廢物 🦍 (@JennyChachan) November 15, 2023