Cumpliendo con las formalidades judiciales, el expresidente Donald Trump viajó hasta Washington DC para presentarse a la lectura de cargos en la corte federal del Distrito de Columbia. Fue recibido por la juez Moxila Upadhyaya debido a la tercera imputación en su contra por supuesta conspiración para defraudar a EE. UU., conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos.

Trump acude al juzgado en el medio de sospechas por el hecho de que el fiscal especial Jack Smith atribuyera cargos que datan del 6 de enero de 2021 cuando ocurrió el ataque contra el Capitolio. En lugar de abrir este nuevo procedimiento judicial alrededor de aquella fecha, lo hace ahora que se acercan las elecciones del Partido Republicano y posteriormente, las presidenciales estadounidenses.

Al ser cargos penales, se contemplan distintas condenas. Por ejemplo, si la justicia halla culpable al exmandatario por el cargo de conspiración para defraudar a EE. UU., podría traducirse en una pena de cinco años de cárcel. Por el segundo y tercer cargo podrían asignarle 20 años y por el cuarto, diez años. Sin embargo, expertos no solo mencionan que el proceso legal podría extenderse hasta por un año, sino que las circunstancias de este “juicio rápido” que pide el fiscal especial rayan en lo “absurdo” según la defensa de Trump. Tanto así, que el expresidente republicano mantiene su argumento de que se trata de una “cacería de brujas”, cuestionando la supuesta parcialidad del juzgado en Washington.

BREAKING: Former Pres. Trump deplanes in Washington, D.C., ahead of his third arraignment. pic.twitter.com/N3g6wqDT0z — ABC News Live (@ABCNewsLive) August 3, 2023

Trump se declara no culpable

En el medio de la nueva imputación, y teniendo previamente dos imputaciones más relacionadas a pagos de “sobornos” para actriz porno Stormy Daniels y a los documentos clasificados de la Casa Blanca, abogados del expresidente insisten con la ambigüedad que existe en la justicia de EE. UU. si se comparan los 78 cargos en su contra con escándalos del actual mandatario, Joe Biden.

Por ejemplo, al demócrata no lo señalan desde la justicia a pesar de la manipulación que hubo desde medios de comunicación y redes sociales para silenciar el escándalo de su hijo Hunter Biden por negocios en el extranjero con uso de influencias y cuyas pistas salieron de una laptop que este último abandonó en un centro técnico de reparación. Tampoco ha cobrado mayor relevancia el hallazgo de documentos clasificados en una oficina utilizada por el mandatario luego de fungir como vicepresidente de Barack Obama. Los marcados contrastes son imposibles de ocultar en meses tensos por el próximo inicio de la carrera electoral.

Tal como se esperaba, Trump se declaró no culpable ante la magistrada Moxila Upadhyaya por lo que según la justicia, fue un intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020. Lo siguiente será una audiencia el próximo 28 de agosto, casualmente cinco días después de que se realice el primer debate presidencial republicano en Milwaukee.

“Esto es una persecución política”

Puede que el expresidente no tenga que asistir a la segunda audiencia. Según Associated Press, la magistrada Upadhyaya mencionó que Tanya Chutkan, juez federal que supervisará el caso, podría estar dispuesta permitir que no tenga que presentarse. Sin embargo, es una decisión que está por verse. Por lo pronto, es posible que cerca de aquel día se defina la fecha de inicio del juicio.

A punto de subir al avión tras su presentación de la corte, el expresidente dio breves declaraciones a los medios. Recordó que este proceso judicial forma parte de una “persecución del oponente político” por lo que este 3 de julio se convierte en “un día muy triste para América”. “Esto no debería estar pasando en Estados Unidos”, aseveró.