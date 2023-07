Probablemente algunas personas no hubieran querido toparse con el nuevo reto viral en TikTok, que lleva a creadores de contenido a simular ser una especie de robot que reacciona dependiendo de los “regalos” que les envían otros usuarios. Usan filtros faciales, sonidos repetitivos y, en resumen, es una imagen tan extraña que muchos se preguntan dónde quedaron los cientos de miles de años de evolución humana.

No podían faltar sus defensores, ya que grabarse por horas haciendo sonidos y expresiones sugerentes en la aplicación china se traduce en dinero. Es decir, por cada 100 monedas digitales, el creador de contenido recibiría 1,29 dólares. De manera que mientras más tiempo dura la transmisión, mayores ganancias se obtienen. La movida es similar a las fábricas de influencers en China con cientos de personas en las calles y bajo puentes grabando durante horas para buscar llegar a los usuarios con mayor poder adquisitivo.

Sin embargo, en Occidente el tema genera otras preocupaciones como la exposición de menores a contenidos que los empujan a pasar horas frente a los teléfonos, los pagos por tener vínculos parasociales —como ya trascendió en el caso de Caryn Marjorie— o la difusión de material con sugerencias sexuales.

La usuaria Pinkydoll es uno de estos surreales casos en los que, de acuerdo con la apreciación del portal UnHerd, “está dispuesta a deshumanizarse a sí misma por donaciones que satisfagan algún tipo de control”. Detrás de ella hay otros usuarios de TikTok sumándose a la tendencia apodada como “people role-playing” (“juego de roles” en español) o “NPC”.

Ya lo advertía el escritor británico-indio Gurwinder Bhogal: la red social china “podría ser un arma geopolítica devastadora” en el sentido que “sin prisa pero sin pausa, podría convertir a la juventud occidental en ‘yonquis’ de la dopamina perpetuamente distraídos”.

Otra opinión viene de Diego Ruzzarín, un youtuber radicado en Monterrey, México, cuyo contenido apela a la filosofía y al pensamiento crítico. Tras ver videos de Pinkydoll o parte de la transmisión de un hombre que lloró “durante 100 horas” frente a las cámaras para superar su propio récord, expone cómo estos “comportamientos cuasi esquizofrénicos” corresponden a “profesiones posmodernas derretidas de sentido” donde la atención se vuelve monetizable sin ningún tipo de significado de fondo.

Como consecuencia, sobre TikTok no solo pesan sospechas de espionaje y robo de datos cometidos por el régimen comunista chino, sino también cuestionamientos por predisponer individuos a la nula capacidad resolutiva, sin memoria o capacidad de discernimiento.

