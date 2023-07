Según un viejo chiste de la socialista y frecuentemente desnutrida Unión Soviética, Stalin va a una granja local de trigo para ver cómo van las cosas. “¡Tenemos tantos sacos de trigo que, apilados unos encima de otros, podrían llegar hasta el mismísimo Dios!”, le dice el granjero al camarada Stalin.

“Pero Dios no existe”, replicó airado el dictador. “¡Exactamente!”, dijo el granjero. “Y el trigo tampoco”. Nadie sabe qué fue del granjero, pero al menos Stalin murió en 1953.

El socialismo soviético, con su colectivismo forzado y sus omnipresentes colas para el pan, dio mala fama al trigo. De hecho, era pésimo en agricultura en general. Como señalaron en su momento el periodista Hedrick Smith (autor de “Los rusos”) y muchas otras autoridades, las pequeñas parcelas de propiedad privada comprendían sólo el tres por ciento de la tierra, pero producían entre una cuarta parte y la mitad de todos los productos. La agricultura colectivizada era una broma.

Estados Unidos no está libre de bromas en lo que respecta al trigo. Somos un país en el que se inventó y prohibió el pan de molde, y un país en el que el cultivo de trigo para consumo propio se consideró un acto de “comercio interestatal” que podían regular burócratas lejanos. No es broma.

En este aniversario, el 7 de julio, tanto del nacimiento en 1880 del inventor del pan de molde como del día de 1928 en que se vendió el primer pan de molde de su máquina, es oportuno recordar estos hechos históricos olvidados hace tiempo.

El joyero e inventor Otto Rohwedder, nacido en Iowa, cumplió 48 años el mismo día en que el primer consumidor compró el producto de su nueva máquina rebanadora. Se anunciaba como “el mayor paso adelante en la industria panadera desde que se envolvía el pan” y rápidamente dio lugar a la frase popular “lo más grande desde el pan de molde”. Antes de 1928, las amas de casa estadounidenses se cortaban muchos dedos al tener que cortar cada trozo de pan de las barras que horneaban o compraban. El pan de molde fue una sensación instantánea.

Rohwedder obtuvo siete patentes por su invento. El original se exhibe con orgullo en el Instituto Smithsoniano de Washington D.C. Probablemente ganó mucho más dinero con la máquina de cortar pan que como joyero. Murió en 1960 a la edad de 80 años.

Claude Wickard, Secretario de Agricultura de Franklin Roosevelt de 1940 a 1945. El 18 de enero de 1943 prohibió la venta de pan de molde. No se sabe exactamente por qué, pero lo más probable es que fuera para ahorrar papel encerado y otros recursos para la producción bélica. Rescindió la prohibición dos meses después, explicando entonces que “el ahorro no es tanto como esperábamos”.

Seguro que Hitler e Hirohito se sintieron aliviados.

Wickard ocupa un lugar destacado en otro caso de locuras del trigo, éste relacionado con una importante decisión del Tribunal Supremo dictada en noviembre de 1942 en el caso Wickard contra Filburn. El gobierno federal de Roosevelt decidió limitar la producción de ciertos cultivos, como el trigo, para “estabilizar” los suministros y los precios. Léase como “reducir los suministros y subir los precios”.

Un agricultor de Ohio llamado Roscoe Filburn fue acusado de violar las restricciones al cultivar más trigo del que tenía asignado. No cultivaba el trigo para venderlo, sino para alimentar a su ganado. La cuestión era: ¿podía el gobierno federal regular su producción de trigo en virtud de la Cláusula de Comercio Interestatal de la Constitución, aunque en realidad nunca entrara en el comercio interestatal? Los reguladores dijeron que sí y el Tribunal, en un dudoso razonamiento, les dio la razón.

Unos años antes, la Ley de Ajuste Agrícola de FDR supervisó la destrucción de cosechas y ganado sanos para elevar los precios, que habían caído en picado debido a intervenciones federales anteriores (en concreto, el Arancel Smoot-Hawley y la contracción monetaria de la Reserva Federal). Los agricultores señalaron la dificultad de conseguir que sus mulas cumplieran la AAA; estaban adiestradas para caminar entre las hileras pero ahora, por mandato federal, tenían que pisotear los cultivos. El Tribunal, sabiamente, anuló la AAA, pero en 1942 la mayoría de los jueces eran nombrados por FDR, más afines al Gran Hermano que las mulas.

La decisión de Wickard contra Filburn amplió enormemente los poderes del gobierno federal sobre casi todo. Anteriormente, “comercio interestatal” significaba lo que se podría pensar: comercio a través de las fronteras estatales. Después de noviembre de 1942, significaba esencialmente cualquier actividad -incluso no comercial- que pudiera afectar indirectamente al comercio interestatal. Si Filburn utilizaba su trigo para sus propios animales, argumentaba el Tribunal, entonces no lo compraba a otros productores y, por tanto, no afectaba a los suministros y precios del mercado.

¿Qué pasa con el hecho de que la producción de trigo de Filburn era tan minúscula que su no-comercio en ella era totalmente intrascendente para los mercados? El Tribunal se cubrió sugiriendo que si hubiera mucha gente haciendo lo que Filburn estaba haciendo (o dejando de hacer), entonces los efectos podrían ser teóricamente sustanciales.

“Incluso si la actividad del apelado es local”, escribió el juez Robert H. Jackson, “y aunque no se considere comercio, puede, sea cual sea su naturaleza, ser alcanzada por el Congreso si ejerce un efecto económico sustancial sobre el comercio interestatal”.

Se trataba de una extralimitación judicial, un activismo sin adulterar que sin duda desobedecía lo que pretendía la Constitución. ¿Para qué tener una “cláusula de comercio” en primer lugar si el gobierno federal puede declarar que se está haciendo comercio – interestatal o de otro tipo – incluso si no es así? Lo que los Fundadores diseñaron como un propósito específico y limitado para la participación federal en el comercio, de repente era lo suficientemente amplio como para conducir un ejército a través de él.

Incluso el New York Times cuestionó la exageración de la autoridad federal:

Si el agricultor que cultiva piensos para el consumo en su propia granja compite con el comercio, ¿no lo haría igualmente el ama de casa que se hace un vestido? En resumen, el resultado de la sentencia parece ser que el Congreso puede regular cualquier forma de actividad económica si así lo decide.

Hace unos 15 años, William Mellor y Robert Levy fueron coautores de un revelador libro titulado “The Dirty Dozen: How Twelve Supreme Court Cases Radically Expanded Government and Eroded Freedom” (en español, “La Docena Sucia: Cómo doce casos del Tribunal Supremo ampliaron radicalmente el gobierno y erosionaron la libertad”) . Wickard se encuentra entre las decisiones nefastas en las que se centraron, y con razón. En su prólogo al libro, Richard A. Epstein opina,

Al extender la autoridad reguladora federal a casi todas las actividades económicas productivas, Wickard evisceró el principio de que el gobierno federal sólo tiene los poderes que le otorga expresamente la Constitución. Y por esta razón: para sostener un cártel mal concebido cuyo principal propósito era mantener el precio nacional del trigo cerca de tres veces el precio mundial.

Sólo el gobierno, al parecer, puede tomar el bastón de la vida y transformarlo en el blanco de las bromas.

Lawrence W. Reed es Presidente Emérito y Miembro Superior de la Familia Humphreys en la Fundación para la Educación Económica.