Finalmente los integrantes del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pudieron ver el rostro de la fuente anónima que había denunciado el presunto encubrimiento y evasión fiscal de parte de Hunter Biden, hijo del presidente del país. Se llama Joseph Ziegler, ha trabajado por 13 años en el Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) y es un confeso pero desilusionado votante demócrata.

“Al presentarme, estoy arriesgando mi carrera, mi reputación y mi trabajo de casos fuera de esta investigación”, dijo Joseph Ziegler ante los congresistas, acompañado de su supervisor en el IRS, Gary Shapley. Ambos fueron claros con que la evidencia que descubrieron “respalda cargos fiscales por delitos graves y delitos menores” sobre el hijo del mandatario demócrata.

Sus palabras dejan a Hunter Biden en una situación más comprometedora de lo que ha estado con todos sus escándalos previos: adicción a las drogas, a la pornografía, presunto tráfico de influencias y ahora la presentación de dos funcionarios que investigaron a fondo sus movimientos fiscales. Si bien en junio pasado el hijo de Joe Biden acordó con la Fiscalía declararse culpable de dos cargos relacionados con este último tema, los testimonios de Joseph Ziegler y su supervisor caen como balde de agua fría. En resumen, todas las polémicas se pusieron sobre la mesa, incluyendo el dinero proveniente de compañías extranjeras.

“Soy demócrata. En las últimas elecciones presidenciales, en realidad no voté”, dijo Ziegler. “Pensé que sería irresponsable de mi parte hacerlo porque no quería mostrar prejuicios de una forma u otra”, añadió frente a los congresistas. Hasta la representante de extrema izquierda Alexandria Ocasio-Cortez estuvo en el estrado escuchando testimonios que dejan por el piso la imagen de la familia Biden.

El experto del IRS también declaró que Hunter Biden “debería haber sido acusado de un delito fiscal, y no sólo del cargo de delito fiscal menor”, y que las comunicaciones y mensajes de texto revisados “pueden ser una contradicción con lo que el presidente Biden decía sobre no estar involucrado en los negocios de Hunter en el extranjero”.

A todo eso le sumó su aseveración de que entre 2014 y 2019 la familia Biden recibió aproximadamente “17 millones de dólares” desde Rumania, China y Ucrania. De ese monto, 7,3 millones habrían salido de las cuentas de la empresa energética ucraniana Burisma Holding, con la que Hunter Biden se conectó en el año 2014.

