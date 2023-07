El expresidente Donald Trump continúa encabezando las encuestas hacia las primarias del Partido Republicano, las cuales tienen por objetivo elegir al abanderado que competirá por la presidencia de Estados Unidos el próximo año. Por eso, durante sus apariciones públicas adelanta lo que haría en caso de llegar a la Casa Blanca.

No es un secreto que siendo el líder del mundo libre, quien finalmente sea elegido presidente de EE. UU. tendrá una de las voces más importantes respecto a la guerra rusa contra Ucrania. Joe Biden, actual mandatario, no ha llenado ese papel y ha resultado evidente porque más allá de enviar armas y fondos al gobierno de Volodímir Zelenski, la firmeza que pudiera proyectar frente a Vladímir Putin, brilla por su ausencia. Por el contrario, divaga en sus alocuciones o emite discursos sin trascendencia.

Pero si Trump gana las presidenciales, asegura que su tratamiento sería diferente para darle fin al conflicto que ya lleva casi año y medio. Esto dijo en una entrevista con Fox News:

“Conozco muy bien a Zelenski, y conozco muy bien a Putin, incluso mejor. Y tenía una buena relación, muy buena con ambos. Yo le diría a Zelenski: ‘No más. Tienes que hacer un trato’. Le diría a Putin: ‘Si no haces un trato, vamos a dar [a Ucrania] más de lo que nunca recibieron si tenemos que hacerlo’. Haré el trato en un día. Un día”, afirmó Trump.

Trump supera a Biden en donaciones

Hace menos de un mes Biden dio nuevas señales de su dudoso estado mental, cuando queriendo enumerar los fracasos de Putin en la guerra rusa contra Ucrania, dijo que este está perdiendo hasta “la guerra en Irak”. Fue otra muestra de que el mandatario de 80 años parece no estar en todos sus cabales. Entonces, mucho menos puede ser referencia para otros líderes mundiales.

“Estas son personas inteligentes, incluido Macron de Francia. Podría repasar toda la lista de personas, incluido Putin… Estas personas son agudas, duras y generalmente despiadadas. Son despiadadas y están en la cima de su juego. Tenemos un hombre que no tiene idea de lo que está pasando. Es el momento más peligroso en la historia de nuestro país”, agregó Trump.

Las recaudaciones recolectadas por el expresidente reafirman su popularidad. Es decir, en junio la campaña de reelección de Trump cerró con 22 millones de dólares recolectados en donaciones. Dos millones de dólares por encima de Biden quien registró 20 millones de dólares de acuerdo a cifras de la Comisión Federal de Elecciones, replicadas por Reuters. Los más de 30 cargos judiciales en contra del también empresario no han servido para apartarlo de la carrera presidencial. Por el contrario, parece darle mayor impulso.

Esto dicen las encuestas

Si se habla de las primarias republicanas, las preferencias por Donald Trump y sus propuestas superan por 31 puntos al segundo lugar, ocupado por el gobernador Ron DeSantis. Se ha barajado también quién podría acompañarlo en su fórmula para ocupar la vicepresidente. Por ejemplo, resuenan nombres como el del senador Tim Scott, la gobernadora Kristi Noem o la periodista Kari Lake. Se ha hablado del propio DeSantis, pero él mismo estaría ahora calmando las aguas entre sus donantes que ven cómo el expresidente republicano lo supera por más de 30 puntos.

Lo que sí dijo el empresario, es que algunos rivales “son buenos y posibles miembros del gabinete”. “Tienes algunas personas muy talentosas. Me han impresionado algunos de ellos. Varios me llamaron, no para pedirme permiso, sino para decirme que les gustaría hacerlo”, dijo en la misma entrevista a Fox News. Quienes sean elegidos en una hipotética presidencia suya, seguramente lo respaldarán para poner punto final a la guerra rusa contra Ucrania.