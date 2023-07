La reciente visita de Taylor Swift a la ciudad de Pittsburgh dejó a algunos con mal sabor de boca. Como escribe un ciudadano indignado en una carta al director: “Es una vergüenza que la gente que visita Pittsburgh para una reunión, una boda, una graduación o cualquier otro evento tenga que pagar el triple de lo que cuesta una habitación de hotel porque los avariciosos propietarios están timando a los clientes a causa de un concierto en el estadio, para el que, en principio, los visitantes no estaban en la ciudad”.

Esta queja no es exclusiva de Pittsburgh. A medida que los swifties arrasan el mundo, los precios de los hoteles suben a su paso. Los hoteles de Dublín también fueron acusados de “especulación de precios” por las fechas de un próximo concierto de Swift. Terrible, ¿verdad?

La sorprendente respuesta es no. Aunque pueda resultar inconveniente que los visitantes de Pittsburgh, Dublín o cualquier otra ciudad tengan que pagar un precio anormalmente alto por las habitaciones de hotel, es lo mejor.

La mayor demanda de habitaciones de hotel en previsión de un concierto de Swift aumenta el precio que un hotel puede cobrar por las habitaciones. Aumentan el precio por interés propio o por lo que suele llamarse “codicia”, pero al hacerlo despejan el mercado, beneficiando a quienes están más dispuestos a pagar por las habitaciones. No subir el precio provocaría escasez, o lo que es lo mismo, compradores frustrados.

Imaginemos un escenario en el que los precios no subieran. Los suizos, en previsión del concierto, reservan habitaciones de hotel con grandes descuentos. ¿El resultado? Gente como nuestra querida autora de la carta de Pittsburgh no puede ni siquiera conseguir una habitación de hotel, y mucho menos a un precio superior.

Los asistentes a reuniones, los que se cuelan en las bodas y los padres de los estudiantes que se gradúan no pueden conseguir una habitación, por lo que recurren a una opción menos preferible, como compartir habitación o dormir en el salón de un familiar o amigo. De hecho, podrían no hacer el viaje.

En última instancia, el aumento de los precios o, como lo llama la prensa, la “especulación de precios”, permite al comprador más ansioso obtener una habitación. Me atrevería a decir que un padre de un estudiante que se gradúa es relativamente más impaciente que un fan de Taylor Swift. Un swiftie puede ver a Taylor en otra ciudad, esperar a la próxima gira o conformarse con Spotify.

El escritor de la carta al editor continúa criticando a los políticos: “Debería darles vergüenza al alcalde Ed Gainey, al ejecutivo del condado de Allegheny Rich Fitzgerald y al gobernador Josh Shapiro permitir el robo legalizado. Debería haber límites porcentuales a los aumentos en locales de oferta y demanda”.

La “subida de precios” no es un robo legalizado; las empresas, al ser las legítimas propietarias de los hoteles, tienen pleno derecho a cobrar el precio que quieran. Exigirles que mantengan los precios bajos es, de hecho, una especie de robo. Los políticos mencionados son todos demócratas y, por una vez, me sorprende que no hayan hecho nada. Merecen más elogios que consternación.

Además, ¿por qué un concierto de Taylor Swift vale menos que unas vacaciones o una reunión? Estoy seguro de que hay muchos jóvenes swifties que elegirían a Taylor Swift antes que cualquier otra cosa. Recomendar un reglamento, para poder obtener una habitación a precio rebajado, priva potencialmente a un swiftie de una habitación de hotel. Si los hoteles dan muestras de codicia, proponer una normativa también lo hace. Los que se oponen a los precios altos no son mejores que los hoteles que los aumentan. Si los veraneantes se salieran con la suya, el precio de los hoteles sería de 0,00 dólares.

Además, se presta poca atención a lo que ocurriría a largo plazo en un mercado que prohibiera/regulara los precios abusivos. Los recursos se desviarían de los hoteles a empresas más rentables, lo que podría reducir el número de hoteles en el futuro y, por tanto, el número de habitaciones. Los futuros visitantes tendrían que competir más que antes por las habitaciones de hotel debido a la menor oferta.

La invención de nuevos “cobros basura” aumentaría el precio de las habitaciones de hotel de precio controlado, y podría producirse una discriminación basada en características arbitrarias. Los mismos argumentos contra el control de los alquileres se aplican también al control de los precios de las habitaciones de hotel.

“La especulación de precios” es cuando una empresa interesada intenta cobrar el precio que maximiza los beneficios, con lo que el mercado queda despejado y la cantidad demandada y la cantidad ofertada se igualan.

No deberíamos criticar a los hoteles. En todo caso, deberíamos darles las gracias por poner a su disposición habitaciones de hotel incluso en momentos de demanda extremadamente alta.

Este artículo fue publicado originalmente en FEE.org

Benjamin Seevers es becario del Instituto Mises y licenciado en Economía por el Grove City College.