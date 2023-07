La ruleta comenzó a rodar entre los posibles candidatos a vicepresidente de Estados Unidos por el Partido Republicano. Varios nombres resuenan como futuros compañeros de fórmula del expresidente Donald Trump si este finalmente concreta en las urnas lo que ya adelantan las encuestas. Los juicios legales contra el también empresario le han traído más popularidad abriendo incluso la brecha con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la segunda opción a la nominación de ese partido.

En total, casi 29 puntos separan a DeSantis de Trump de acuerdo con las encuestas más recientes. Por eso, los probables candidatos a vicepresidente seguramente se visualizan recorriendo Estados Unidos en compañía del exmandatario republicano con el fin de llegar a la Casa Blanca y frenar la expansión china, resolver conflictos como la guerra en Ucrania, plantar posición frente a regímenes autoritarios, así como atender urgencias en el contexto interno estadounidense relacionadas con políticas progresistas instaladas en instituciones. El abanico de propuestas es amplio y el expresidente se ha encargado de mencionarlas en distintos discursos.

Es necesario entender que el vicepresidente es la mano derecha de quien dirige a EE. UU. y tal como destaca el portal Breitbart, el candidato republicano a la presidencia también estaría eligiendo “a su posible sucesor, y un socio en la política”. Con dichas premisas presentes, este es un breve listado de quienes pudieran estar en la boleta junto al nombre de Donald Trump. Algunos no son tan conocidos, pero probablemente cobren popularidad a medida que se acercan las primarias republicanas, y más aún, las elecciones presidenciales de 2024.

Ric Grenell

En el año 2020 Trump lo ascendía de embajador en Alemania, a director interino de Inteligencia Nacional. Pero más allá de la confianza del entonces presidente, Grenell representa la figura que derriba argumentos de grupos de izquierda sobre la supuesta discriminación de personas homosexuales dentro de la anterior Administración republicana. Es gay y no tuvo problemas en anunciarlo abiertamente. ¿Por qué está en esta lista? Porque la semana pasada el expresidente elogió su gestión durante una entrevista con la cadena Fox News, lo que podría acercarlo al podio de la nominación a la vicepresidencia.

Tim Scott

Es senador por Carolina del Sur y un contendiente fuerte desde la óptica de arrebatar a los demócratas la bandera del apoyo a las comunidades negras que estos han querido parcializar desde una vacía lucha racial. Scott decidió lanzar su precandidatura como presidente, pero los sondeos apenas le dan 3,7 % de favoritismo. Por ende, quizás decida integrar la futura fórmula de Trump. Un vicepresidente que no cree que la discriminación racial sea sistémica en EE. UU. sería una propuesta poderosa para derribar argumentos marxistas como los de Black Lives Matter.

Kari Lake

Las mujeres son mayoría en esta lista y una de ellas es Kari Lake. De verbo y presencia fuertes, compitió el año pasado por la gobernación de Arizona tras haber trabajado como presentadora de televisión. Protagonizó un video viral en Twitter por su respuesta a un periodista que le preguntó sobre el cuestionamientos de las elecciones presidenciales de 2020. Además, remarca sus opiniones sobre temas como el escándalo que rodea a Hunter Biden, la reciente prohibición de la justicia sobre el intento de Ministerio de la Verdad del gobierno de Joe Biden en redes sociales y el hallazgo de cocaína en la Casa Blanca. “Comenzaría haciéndole algunas preguntas a Hunter Biden, si yo fuera la policía”, dijo a Newsmax sobre el último incidente.

Nikki Haley

Es hija de inmigrantes de la India con una historia que lleva como bandera en su propia campaña a la nominación republicana. Sin embargo, está de quinta opción en las encuestas. De no llegar a ser candidata presidencial por el partido, sería una buena opción para completar la dupla de Trump. Su hoja de vida incluye haber sido embajadora ante la ONU y gobernadora de Carolina del Sur, gestión gracias a la cual el estado comenzó a ser conocido como la “bestia del sudeste”. En el pasado hubo diferencias con el expresidente. Aún así, su nombre no quedaría descartado.

Kristi Noem

Última pero no menos importante es la gobernadora de Dakota del Sur. Tiene en común con Trump varias políticas, incluyendo normas estrictas contra TikTok por el espionaje del régimen chino, por eso implementó una prohibición de usar la aplicación en dispositivos del gobierno estatal. Ha propuesto prohibir los abortos de los niños no nacidos con síndrome de Down y asegura que Trump tiene un “camino” para ganar la nominación. Dijo hace poco que no competiría en una eventual carrera a la vicepresidencia porque quiere concentrarse en la gobernación, pero sigue siendo una figura republicana con relevancia.

En resumen, es un variopinto listado con integrantes que representan a la sociedad estadounidense más allá de cualquier etiqueta que grupos socialistas se esmeran por remarcar a diario. Y aunque todavía queda tiempo para las elecciones presidenciales de EE. UU., posiblemente el expresidente Trump ya esté considerando nombres para el candidato a vicepresidente.