Han sido infructuosos los intentos de la Administración Biden por restarle importancia al hallazgo de cocaína en la Casa Blanca. Aunque medios alineados con el Partido Demócrata han difundido relatos de que quedan pocas esperanzas de identificar al responsable, desde la Cámara de Representantes están presionando para que se aclare el incidente.

El gran sospechoso es Hunter Biden, hijo del mandatario, no solo por sus antecedentes de adicción a las drogas, sino porque luego de varios cambios de narrativa, ahora parece cobrar mayor fuerza el argumento de que la pequeña bolsa realmente estaba “en un lugar de acceso limitado” y no en “una zona muy transitada” donde “pasan los visitantes hacia el ala oeste”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, estuvo visiblemente incómoda cuando le hicieron preguntas al respecto. Tuvo que contener la respiración ante el cuestionamiento de la reportera del New York Post, Caitlin Doornbos, y repetir que durante el domingo pasado, la familia Biden estuvo fuera de la residencia oficial. Aún así, asevera que el Gobierno demócrata no está “evitando la pregunta” y que había respondido “exhaustivamente” todas las interrogantes referidas a la cocaína durante días. Pero muchos dudan de las acotadas respuestas.

Quienes tampoco están dispuestos a que el tema pase “por debajo de la mesa” son los republicanos en el Congreso. El representante y presidente del Comité de Supervisión de la Cámara baja, James Comer, anunció una investigación, por lo que envió una carta al Servicio Secreto para solicitar una “sesión informativa”. “La presencia de drogas ilegales en la Casa Blanca es inaceptable y un momento vergonzoso en su historia”, escribió en Twitter. Como resultado, el escándalo continúa creciendo.

No hay respuesta hasta ahora de la agencia de gobierno, pero deberán hacerlo antes del 14 de julio, de acuerdo con la solicitud del congresista. Y para remarcar sus exigencias, un veterano de esa instancia, encargada de investigaciones criminales y de proteger a los políticos estadounidenses, aseguró que “hay absolutamente CERO posibilidades de que alguien, que no sea un miembro de la familia, haya traído esa cocaína al complejo de la Casa Blanca”, afirmó Dan Bongino.

Explica que no hay posibilidad de que otra persona pueda violar los controles de seguridad. En cambio, la familia presidencial “los pasa por alto”.

There’s absolutely ZERO chance anyone other than a family member brought that cocaine inside the White House complex. No chance that would make it past the mag/security checkpoints. Family bypasses those.

