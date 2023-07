La cocaína hallada en la Casa Blanca el fin de semana se convirtió en otro episodio incómodo para el Gobierno de Estados Unidos. Primero informaron que la bolsa con la sustancia estaba en una de las bibliotecas, luego dijeron que se trataba de un “área de trabajo” y ahora aseguran que la consiguieron en “una zona muy transitada” donde “pasan los visitantes hacia el ala oeste”.

Otra incongruencia es que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, había dicho que depositaba toda su confianza en el Servicio Secreto, ya que seguramente “llegarán al fondo de este episodio”. Sin embargo, el nombre del dueño de la cocaína probablemente nunca sea identificado. Un funcionario familiarizado con las investigaciones aseguró que es “poco probable que se determine” quién fue el responsable.

En resumen, el caso podría quedar en la nada misma a pesar de que el hallazgo provocó el desalojo temporal de un sector de la Casa Blanca, con oficiales de la División Uniformada del Servicio Secreto revisando la bolsa que contenía varios gramos de cocaína. La Administración demócrata quiso adelantarse a acusaciones, esgrimiendo que el presidente Joe Biden y su familia “salieron de Washington el viernes y regresaron el martes”.

Weird how WH leaks on where the cocaine was found keep on changing. From the library, to a “work area” to now “near” where “guests leave their cell phones.” https://t.co/HY6QGVgWH6

— Tom Fitton (@TomFitton) July 5, 2023