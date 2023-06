Este 1 de junio el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se cayó otra vez en público. Estaba entregando diplomas a graduados en la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado cuando quiso voltear y terminó en el piso, levantándose gracias a la ayuda de sus guardaespaldas. Así, el mandatario suma otro episodio a su lista de resbalones que lo han llevado al suelo.

Antes de la primera caída hubo lagunas mentales y comentarios fuera de contexto en actos públicos. Como cuando confundió a su nieta con su hijo fallecido durante un evento de campaña mientras era candidato a la Casa Blanca. En otra ocasión preguntó frente al micrófono qué estaba haciendo allí (estaba de visita en un centro de vacunación en Houston). Probablemente era el anticipo de lo que el país vería después.

Llegó marzo de 2021. Biden estaba subiendo las escaleras del avión presidencial hasta que se resbaló y cayó. Se tropezó tres veces, para ser exactos. El video se viralizó en redes sociales, pero más allá de los chistes, hubo dudas sobre su salud y su estabilidad física. No es común ver al presidente de la mayor potencia mundial cayéndose de esa forma.

Joe Biden just fell 3 times in a row trying to go up the stairs to Air Force One pic.twitter.com/gTUTckUH32

— Caleb Hull (@CalebJHull) March 19, 2021