Otro episodio incómodo se suma a la lista de infortunios para el presidentes estadounidense. Esta vez el mandatario de 79 años, Joe Biden, se cayó de su bicicleta cerca de una playa en el estado de Delaware. Lo curioso es que no estaba en movimiento, sino que ya se había detenido. Simplemente se fue de lado.

El problema fue cuando se quiso bajar y su pie se le enredó en el pedal, sumando un nuevo revés dentro de su lista de escenas de caídas, tropiezos o divagaciones. Posiblemente el episodio más emblemático todavía sea cuando cayó tres veces subiendo al avión presidencial hasta que quedó con las rodillas en las escaleras.

Biden ha divagado en sus alocuciones, ha confundido a su nieta con su hijo fallecido y ha protagonizado otros momentos erráticos que los estadounidenses seguramente miran con la misma pregunta en la cabeza: «¿Qué le pasa a Biden?»

Realmente no hay respuesta para esa pregunta, pero sí surgen algunas conjeturas como su avanzada edad y posibles síntomas de senilidad. La Casa Blanca por supuesto niega cualquier problema de salud. A la Administración no le conviene que su máximo representante, uno de los hombres más poderosos del mundo, se muestre débil. Sin embargo después de tantos episodios no es para menos que las preguntas cobren fuerza.

«Estoy bien»

Joe Biden respondió «estoy bien», luego de que se cayó de su bicicleta. En paralelo, desde Washington aseguraron que «como dijo el presidente, su pie quedó atrapado en el pedal al bajar de la bicicleta y se encuentra bien. No necesita atención médica. El presidente pasará el resto del día con su familia».

El lunes es feriado en Estados Unidos. Se celebra la fecha conocida como «Día de la Liberación», por eso el mandatario viajó hasta Delaware y salió junto con su esposa a andar en bicicleta.

Pero del paseo salieron estas imágenes que están recorriendo internet y demuestran que un hombre tan poderoso y con un sinfín de problemas políticos y económicos a cuestas debido a su desacertada administración, también ha debido lidiar con algunos accidentes y episodios incómodos en lo personal. En su caso, demasiados para año y medio de gobierno.