El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sumó un nuevo tropiezo a sus apariciones en público, literalmente hablando. El demócrata tuvo serias dificultades para subir al avión presidencial cuando salía de Washington con destino a Atlanta.

No fue uno, ni dos sino tres tropiezos en las escaleras para abordar el Air Force One, hasta que finalmente quedó de rodillas. Esto se suma a otros percances que asomarían problemas de salud para el mandatario de 78 años. En un intento por aparentar normalidad, Joe Biden después saludó y se metió en cabina para despegar hacia Georgia.

Ha habido silencios incómodos, cavilaciones o confusión de nombres durante sus discursos. El más reciente fue cuando en medio de declaraciones a la prensa el demócrata simplemente se preguntó «¿qué estoy haciendo aquí?», así a la vista de todos. La comidilla fue instantánea porque ya vienen siendo repetitivos.

Por supuesto que la Casa Blanca salió al paso, aunque no ofrecieron detalles de por qué ocurrió, ni por qué el presidente de EE. UU. viene atravesando estos episodios.

«Sé que la gente ha visto que el presidente Biden se resbaló mientras subía las escaleras al AF1, pero me complace informar que está bien y ni siquiera requirió atención del equipo médico que viaja con él. Nada más fue un paso en falso en las escaleras», afirmó la directora de comunicaciones, Kate Bedingfield.

Biden catando cavaco para subir as escadas do Air Force One pic.twitter.com/6o6T1VnQus

— Lucas Rohan (@lucasrohan) March 19, 2021