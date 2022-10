Declaraciones recientes del papa Francisco se convirtieron en noticia y no precisamente por hacer referencia a conflictos mundiales, o lo que según él, debería ser el modelo de vida anticapitalista de los creyentes católicos. Esta vez habló de la pornografía dentro de la estructura de la Iglesia.

El papa Francisco admitió que la pornografía digital es un «vicio de muchos laicos», pero también de «sacerdotes y monjas». Además de eso, la máxima autoridad del Vaticano recurrió a un argumento que hace pensar sobre cómo este clasifica la pornografía. «Y no estoy hablando de pornografía criminal como el abuso de menores, donde se ven casos en vivo de abuso: eso ya es una degeneración, sino de la pornografía un poco normal».

Las palabras del líder de la Iglesia católica estuvieron dirigidas a un grupo de seminaristas que estudian en Roma, pero rápidamente comenzaron a circular en medios informativos. Y es que no faltan ocasiones donde se refiera a temas incómodos para la Iglesia, con opiniones que generan más críticas que apoyos. Según el sumo pontífice, a través de los dispositivos «entra el diablo».

«Si pueden borrar esto de su teléfono móvil, bórrenlo, para que no tengan la tentación en la mano. Y si no puedes cancelarla, defiéndete bien para no entrar en esto. Yo te digo, es algo que debilita el alma, el corazón», respondió a la pregunta de un seminarista, según el portal italiano La Reppublica.

«Acariciad a los niños»

El papa Francisco reconoce que integrantes de la Iglesia consumen pornografía a pesar de que en 2021 prometió «tolerancia cero» hacia la pederastia. Tal vez por ello intentó marcar una diferencia con lo que calificó como «pornografía un poco normal». Con el documento firmado en ese momento, se establecían mayores sanciones por este crimen inclusive hacia laicos con tareas eclesiales. Para ellos, las penas por este delito pasaban de cinco a siete años. Para los clérigos llegaba a 20 años.

Sin embargo, un año después, el sumo pontífice admite que temas de connotación sexual siguen circulando dentro de la Iglesia. “Disculpen si entro en estos detalles sobre la pornografía, pero hay una realidad: una realidad que toca a los sacerdotes, a los seminaristas, a las religiosas, a las almas consagradas», agregó.

Por si fuera poco y no rayara en lo ambiguo, en su mensaje incentivó a acariciar a los niños. «Acariciad a los niños… Alguno te puede acusar de ser un pederasta, pero no, no, quítate de la cabeza esta posible acusación», dijo el papa, que añadió que también «los ancianos necesitan caricias», dijo de acuerdo con la reseña de la agencia EFE.