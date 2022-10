En cuenta regresiva. Así está el gobierno interino de Juan Guaidó, o lo que quedaba de este fallido experimento para liberar a Venezuela del régimen chavista. La mayor estructura institucional que logró la oposición en más de dos décadas se desmoronó como un castillo de naipes. El respaldo popular y las alianzas internacionales se fueron desvaneciendo desde hace más de un año hasta que ponerle la lápida al menguado interinato terminó siendo inevitable. Tanto el gobierno de Estados Unidos –principal soporte extranjero– como los propios partidos opositores le pusieron fecha de caducidad. En menos de tres meses será historia. Ya todos los saben. Las declaraciones en tono de despedida de Carlos Vecchio, quien se ha desempeñado como embajador de Guaidó en Washington, así lo confirman.

“Dicen que ese título no se pierde. Yo lo que digo es que fijaré mi posición como lo he hecho el día de hoy sobre lo que le conviene al país. Y siempre lo repito, yo he sido más exiliado que embajador. Y desde que he estado en el exilio he venido haciendo lo mismo que hago el día de hoy. Las relaciones que he construido en el Congreso, en la Administración, las he venido construyendo desde el año 2014. El apoyo a los venezolanos también desde que estoy acá. Así que lo seguiré haciendo. Levantando la voz por los venezolanos en cualquier espacio que me toque estar”, de esta manera respondió Vecchio cuando la periodista Carla Angola le preguntó si en enero se le podrá seguir llamando “embajador”.

Un año de gracia

El tono destemplado contrasta con la firmeza con la que Carlos Vecchio respondió el año pasado a la misma periodista cuando le preguntó sobre el ultimátum que le habría dado el gobierno de EE. UU. al G4 –coalición conformada por los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular– para definir una nueva ruta que permitiera cumplir los objetivos de desalojar a Nicolás Maduro del poder. “No hay ningún ultimátum de ningún tipo”, respondió el embajador de Guaidó en ese momento para desmentir la información publicada en exclusiva por PanAm Post el 18 de mayo de 2021, cuando Oswaldo Muñoz, presidente del Grupo Editorial El Venezolano, nos dijo en una entrevista que el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, había notificado esta decisión al G4 en una reunión que se llevó a cabo en la embajada estadounidense en Bogotá.

Tanto Story como Vecchio negaron en ese momento la información. Sin embargo, todo indicaba que la muerte del interinato ya estaba decretada. El plazo que se manejaba para ese entonces era el 1 de diciembre de 2021. Los hechos ahora demuestran que la decisión solo se postergó un año en el que el propio interinato se encargó de cavar su tumba. El mantra del “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres” nunca se cumplió. Pero además de esto, a mediados de agosto del año pasado, la delegación del interinato que se reunió en México con representantes del régimen firmó un memorando de entendimiento para iniciar un nuevo proceso de diálogo en el que no se reconocía la figura del gobierno interino y, en su lugar, aceptaba ser tratada como una “Plataforma Unitaria” de oposición.

Entre escándalos y fracasos

Esto daba pie para afirmar que desde ese momento terminaba oficialmente el gobierno interino de Juan Guaidó, el cual estuvo envuelto en escándalos como la malversación de fondos de la ayuda humanitaria conocida como el Cucutazo, el cual reveló PanAm Post en exclusiva. Los intentos por lograr la «liberación de Venezuela» terminaron generando mayor frustración. Así por ejemplo el 30 de abril de 2019 solo se consiguió que Leopoldo López saliera del arresto domiciliario para terminar refugiado en la embajada de España, país al luego emigró y la llamada Operación Gedeón, que se llevó a cabo en mayo de 2020, terminó con ocho fallecidos, 17 detenidos y mayor persecución a los presuntos involucrados.

La estructura opositora que había quedado solo para manejar recursos del Estado venezolanos en el exterior fue perdiendo capacidad de maniobra. Con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia volvió a manos de Maduro la administración de Monómeros, la filial de Pequiven que opera en territorio colombiano, y la cual había sido intervenida en ese país por las irregularidades administrativas detectadas durante la gestión opositora. El oro depositado en el Banco de Inglaterra tampoco está al alcance del moribundo interinato. La justicia británica, en su más reciente fallo, decidió no entregarle por el momento la administración a ninguna de las partes en conflicto. Y en lo que respecta a Citgo, la filial de PDVSA en EE. UU., que constituye el mayor activo de Venezuela en el exterior, continúa bajo un proceso de embargo para pagar deudas adquiridas por el chavismo tras perder un litigio con la canadiense Crystallex debido a la expropiación ordenada en 2011 por el fallecido Hugo Chávez.

Pagando preaviso

Pero en todo caso, Citgo también estaría a punto de quedar en manos del régimen chavista, una vez que Washington oficialice el restablecimiento de relaciones con Nicolás Maduro, pues según fuentes del Gobierno Federal citadas por CNN, la Administración demócrata que dirige Joe Biden dejará de reconocer en enero de manera oficial la figura del gobierno interino. Por su parte, el Financial Times agregó casi en simultáneo que los partidos que conforman en llamado G4 harán lo propio en diciembre.

De esta manera está a punto de cerrarse un triste capítulo de la historia venezolana que tampoco dio frutos para el restablecimiento de la democracia. Citando fuentes internas de la oposición, el Miami Herald añadió este martes que el gobierno de Joe Biden decidió observar de lejos las discusiones sobre la inminente sustitución de Juan Guaidó por una nueva figura que asuma como máximo representantes de las fuerzas políticas que adversan al chavismo. ¿Habrá algún tipo de reconocimiento oficial desde Washington a este nuevo líder de la oposición? No está claro. De lo único que ya no queda duda es de que tanto Guaidó como Vecchio están en periodo de preaviso para entregar oficialmente sus cargos. Toda la prensa internacional coincide y la destemplada declaración del embajador de Guaidó que sabe que va de salida así lo confirma.