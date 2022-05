Las palabras del argentino Jorge Bergoglio tienen una influencia negativa importante. Más allá de confundir en términos económicos a los fieles que puedan considerar sus palabras como verdad revelada, los políticos del sector progresista de izquierda utilizan su discurso para convalidar sus premisas. Una vez más, desde su cuenta de Twitter, el papa hizo gala de sus ideas redistribucionistas, enarbolando la virtud del hecho de compartir lo que se tiene, por sobre crear nueva riqueza.

Muchos usuarios lo criticaron duramente. Algunos le recordaron la multiplicación de los panes y los peces de Jesús y varios lo invitaron a ser coherente y repartir las riquezas del Vaticano con los más necesitados (lo que tampoco haría demasiado por la pobreza en el mundo, hay que decirlo). Pero, aunque sus desatinos en las redes sociales generen más repudios que aplausos, la dirigencia política lo sigue tomando como ejemplo, ya sea para inspirar los planes de gobierno o como plataforma para llegar al poder.

En la Argentina natal de Francisco, pocas voces como las de Javier Milei y Miguel Ángel Pichetto confrontan directamente y sin complejo al que consideran como el abanderado del “pobrismo”. El oficialismo completo, con todas sus variantes peronistas, y la mayor parte de la oposición, le rinde culto y lo toma como ejemplo.

“La riqueza verdadera no consiste en multiplicar cuanto se posee, sino en compartirlo equitativamente con quien tenemos a nuestro alrededor”, escribió Bergoglio en su cuenta de Twitter.

La riqueza verdadera no consiste en multiplicar cuanto se posee, sino en compartirlo equitativamente con quien tenemos a nuestro alrededor. — Papa Francisco (@Pontifex_es) May 27, 2022

Algunos dirigentes católicos, que no desean debatir con el papa, pero tienen alguna idea de economía, hacen referencia a una interpretación liviana de sus palabras. Aseguran que las mismas se tratan de cuestiones que tienen que ver con la voluntariedad, que de ninguna manera deben ser tomadas como fundamentos para políticas públicas.

Sin embargo, cuando uno va a la doctrina que Francisco volcó en sus primeras encíclicas, no queda ninguna duda. El papa considera que el libre mercado es sinónimo de concentración de poder y capital, motivo de exclusión e incluso una amenaza para el medio ambiente. No hay que olvidar que no hace mucho, Francisco aseguró que la propiedad privada se trata de un derecho «secundario».

El papa argentino cuenta con todos los prejuicios de un peronismo setentista, está pésimamente asesorado y no tiene ningún problema en exhibir su ignorancia absoluta en materia económica, la que es tomada como un faro de luz por la izquierda latinoamericana que, aunque desprecia a la Iglesia católica, hace uso de una prédica que le viene como anillo al dedo.