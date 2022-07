Wikipedia, «la enciclopedia libre» y posiblemente uno de los portales más usados para consultar términos, biografías o cualquier tópico, cambió convenientemente el significado de «recesión» en medio de la tormenta que atraviesa la Casa Blanca luego de darse a conocer que durante dos trimestres consecutivos Estados Unidos experimentó un crecimiento económico negativo.

Además, el artículo fue cerrado a ediciones para usuarios no registrados o con cuentas no confirmadas. El hecho no pasa inadvertido, dado que el propio presidente Joe Biden ha negado que el país haya entrado en recesión. Su argumento llegó acompañado de un comunicado de su Gobierno para intentar cambiar la percepción de esta coyuntura económica que amenaza más la credibilidad de la Administración demócrata.

Una revisión al historial de ediciones de Wikipedia permite ver que luego del 15 de junio de 2005 (fecha de la antigua edición), la siguiente está registrada el 29 de julio de 2022, un día después del anuncio del Departamento de Comercio de EE. UU. que dejó en evidencia al Gobierno de Biden. Lo que se leía antes del 29 de julio era lo siguiente:

«Una recesión generalmente se define en macroeconomía como una caída del Producto Nacional Bruto de un país en tres trimestres consecutivos».

Actualmente, el significado de «recesión» en Wikipedia dicta que:

«En economía, una recesión es una contracción del ciclo económico cuando hay una disminución general de la actividad económica».

Detrás del significado de recesión

Si bien el artículo anterior citaba una caída «en tres trimestres consecutivos», es decir, un trimestre más de lo que se estima entre algunos economistas, el cambio no parece una mera coincidencia. No hay hasta ahora mayores correctivos económicos emanados desde el Gobierno, mientras que los voceros del presidente se unen a la retórica de negar cualquier crisis. Por ende, un trimestre más o menos podría ser indiferente.

Tal como afirman expertos, «hogares y empresas no necesitan tener acceso a datos macroeconómicos como el PIB para saber que las cosas van mal en la economía». La cita pertenece a Peter Jacobsen, profesor de economía en la Universidad de Ottawa, quien plasma en un reciente artículo el siguiente ejemplo: «Si tratas de decirle a una persona en un día caluroso que tu aplicación meteorológica dice que sólo hay 10 grados, te diría que tu aplicación está equivocada».

No es para menos que el economista mencione que si a la Casa Blanca de Biden le preocupa que una definición de recesión le haga quedar mal, «simplemente elegirá otra definición». Quienes hicieron esta edición en Wikipedia parecen estar alineados con esta decisión.

No obstante, el portal hace algunas acotaciones en lo referido al significado de recesión: «Este artículo puede verse afectado por el siguiente evento actual: mayor debate político en los Estados Unidos» y agrega que «este artículo puede cambiar rápidamente a medida que avanza el evento».

Asimismo, exhorta a «verificar reclamos o capturas de pantalla» ya que «una versión desactualizada de este artículo ha sido ampliamente difundida». Probablemente el llamado guarde relación con las sospechosas que rodean los recientes cambios.