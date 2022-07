Este jueves el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que la economía se contrajo un 0,9 % en el segundo trimestre de 2022. Considerando que el mes de abril se anunció la economía sufrió este mismo revés pero en un 1,6% en el primer trimestre, equivale a dos trimestres seguidos consecutivos de crecimiento económico negativo, concuerda con la definición popularmente aceptada de recesión. Es decir, que por primera vez en 75 años EEUU estaría por entrar en una recesión.

Sin embargo, los números no concuerdan con la versión de Joe Biden, quien aseguró esta semana que la tasa de empleo sigue siendo una de las más bajas en la historia, la cual ronda el 3,6 %.

La PhD en economía de la Universidad George Washington, Tara Sinclair, asevera que «es raro que haya dos trimestres consecutivos de PIB negativo sin una recesión». En una columna publicada en el Washington Post destaca que desde 1947 el país no ha registrado una.

«Una recesión es una baja significativa, generalizada y prolongada de la actividad económica. Debido a que las recesiones a menudo duran seis meses o más, una regla práctica popular es que dos trimestres consecutivos de disminución del Producto Interno Bruto (PIB) de un país constituyen una recesión», de acuerdo a Investopedia.

En el caso de Estados Unidos la definición aplica, por mostrar dos trimestres consecutivos de crecimiento económico negativo. Así que, aunque la Casa Blanca no lo haya anunciado, Estados Unidos está en recesión.

Sin embargo, esto no es oficial, dado que la administración de Joe Biden no lo ha aceptado. De hecho, la secretaria de prensa de la Casa Blanca redefinió la palabra recesión.

Si bien una búsqueda rápida en internet muestra cómo los principales portales intentaron escudar al gobierno, hasta medios masivos como CNBC se han atrevido a señalar las declaraciones de Karine Jean-Pierre.

La oposición no tardó en capitalizarlo. El legislador Jim Jordan del Partido Republicano señaló: «Si no les preocupa una recesión, ¿por qué cambian la definición de recesión».

If you’re not worried about a recession, why change the definition of recession?

— Rep. Jim Jordan (@Jim_Jordan) July 27, 2022