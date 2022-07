Las redes sociales arden con una disputa sobre si la economía estadounidense está en recesión.

El debate fue provocado por la declaración de la Casa Blanca sobre los venideros números del PIB. El comunicado afirma:

El debate en las redes sociales gira en torno a si esto es cierto, pero creo que la prioridad es otra cuestión. ¿Por qué nos importa? No estoy preguntando por qué debería importarnos si la economía va mal – eso es obviamente importante.

Lo que pregunto es otra cosa. ¿Por qué nos importa llamarla recesión y por qué necesitamos una definición de recesión?

Los individuos que intentan gestionar sus hogares y empresas no necesitan tener acceso a datos macroeconómicos como el PIB para saber que las cosas van mal en la economía. Cuando las empresas son incapaces de conseguir clientes, cuando los costos aumentan más rápido que los ingresos y cuando los particulares pierden poder adquisitivo, lo saben.

En los negocios, las estadísticas claves a las que deben acceder los empresarios son las ganancias y las pérdidas. Una empresa que obtiene ganancias económicas debe seguir adelante y una empresa que tiene pérdidas económicas debe hacer un cambio. Las cifras del PIB son innecesarias para estas decisiones.

«El consumidor individual», escribió Murray Rothbard, «en sus rondas diarias, tiene poca necesidad de estadísticas; a través de la publicidad, de la información de los amigos y de su propia experiencia, se entera de lo que ocurre en los mercados que le rodean. Lo mismo ocurre con la empresa comercial. El empresario también debe evaluar su mercado particular, determinar los precios que tiene que pagar por lo que compra y cobrar por lo que vende, llevar una contabilidad de costos para estimar sus gastos, etc. Pero ninguna de estas actividades depende realmente del omnium gatherum de datos estadísticos sobre la economía que ingiere el gobierno federal. El empresario, como consumidor, conoce y aprende sobre su mercado particular a través de su experiencia diaria».

La gente no sólo conoce las condiciones económicas relevantes sin datos macroeconómicos, sino que lo sabe antes de que los datos económicos macroeconómicos tengan la oportunidad de ser publicados. Si alguien sale a la calle en un día caluroso, no necesita que una agencia meteorológica le diga la temperatura para saber que hace calor. De hecho, si tratas de decirle a una persona en un día caluroso que tu aplicación meteorológica dice que sólo hay 10 grados, te diría que tu aplicación está equivocada.

Entonces, ¿a quién ayuda exactamente el acceso a los datos del PIB (o de la renta nacional)? En resumen: al gobierno. ¿Por qué? Porque los políticos y los burócratas carecen del conocimiento directo y significativo que tienen los participantes en el mercado. Como explicó Rothbard:

Por ejemplo, no puedes tener políticas de recesión si no puedes identificar cuantitativamente una recesión, así que nuestros planificadores hacen definiciones y reúnen métricas.

Pero sus definiciones y métricas no tienen sentido desde la perspectiva de los participantes en el mercado. Su única función es política. Como argumenta el economista Ludwig von Mises, «no hay ninguna razón no política para proceder a una suma de todos los ingresos dentro de una ‘nación’ y no dentro de un colectivo más amplio o más estrecho».

Cuando las cifras del PIB caen por debajo de un determinado nivel, los políticos pueden utilizar esos datos para intentar que los ingresos vuelvan a subir. O tal vez cuando la economía está «demasiado caliente» los políticos pueden utilizar la política fiscal y monetaria para frenar la economía.

Todas estas metáforas sobre economías que se calientan o se estancan se basan en una visión de la economía basada en la planificación central. Según esta visión, la economía es como una máquina que podemos ajustar para obtener los resultados adecuados.

Sin estadísticas macroeconómicas, los planificadores centrales tienen menos medios para justificar determinadas intervenciones. No podemos afirmar que necesitamos estímulos si no podemos señalar algunos datos que indiquen que son necesarios.

¿Por qué esta definición de recesión de «dos trimestres de crecimiento negativo del PIB» está tan extendida en la mente de los economistas? Bueno, una de las razones, como ha señalado Phil Magness en Twitter, es que hay leyes de Estados Unidos que se activan por tener dos trimestres con el crecimiento negativo del PIB:

