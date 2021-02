Las grandes plataformas de comunicación hoy son foco de acusaciones de censura. Esta crítica se abonó con sus acciones cada vez más frecuentes enfocadas en acallar voces estruendosas y sobre todo disidentes. Ejemplos sobran. Entre los más memorables están Facebook y su táctica de desaparecer las noticias que considere «desinformación» de su red y Twitter con su bloqueo a la cuenta del expresidente Donald Trump. Sin embargo, hay un sitio web en el que se experimenta también cierto sesgo, pero pasa sigiloso ante el alud de críticas: Wikipedia.

El señalamiento no es vano. No viene de un bot o un usuario con experiencia escueta en el tema. No. El cofundador de Wikipedia, Larry Sanger, es quien ha visto estas anomalías que le han llevado a decir, en una entrevista en Fox News, que muchas páginas de Wikipedia se han convertido simplemente en ensayos de defensa de la izquierda. En su opinión, este árbol de artículos se transformó en una plataforma irremediablemente rota por el socialismo.

Wikipedia's "Socialism" and "Communism" pages contain no discussion of socialist genocides.

The "Socialism" page's coverage of China says nothing about the "Great Leap Forward," which created a famine killing tens of millions.https://t.co/HlZnqCn7NL | via …

