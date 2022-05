La Junta de Gobernanza de la Desinformación, anunciada el pasado 27 de abril por la Administración Biden, no aguantó el escrutinio. En menos de un mes quedó suspendida por el ente que la iba a supervisar, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

La estructura, que avizoraba la puesta en práctica de un «Ministerio de la Verdad» retratado en la ficción orwelliana 1984 no verá la luz. La que había sido designada como su directora, Nina Jankowicz, presentó su carta de renuncia. Por ende, las aspiraciones de controlar la narrativa en varios temas de la política interna de Estados Unidos, tendrán que esperar.

«Con el trabajo de la Junta en pausa y su futuro incierto… he decidido dejar el DHS para volver a mi trabajo en la esfera pública», dijo Jankowicz en un comunicado. A su juicio, fueron «las caracterizaciones erróneas» las que distrajeron la atención sobre el trabajo que la Administración demócrata pretendía ejecutar. Una instancia sobre la que tampoco hubo demasiada información.

Nina Jankowicz, who had been named executive director of the Department of Homeland Security's Disinformation Governance Board, announced her resignation Wednesday in a statement, CNN reported. https://t.co/rM0X9NYYb8 pic.twitter.com/kjxU6TNNQ2

Por los días de su anuncio tan solo se escuchó decir a Alejandro Mayorkas, director del DHS, que la Junta de Gobernanza de la Desinformación combatiría «información errónea» sobre migración y «la desinformación cibernética rusa». Pero no hubo nada más. Comenzaron las críticas y ningún vocero de la Casa Blanca dio mayores explicaciones.

Lo que sí dijo la nueva secretaria de Prensa de Biden, Karine Jean-Pierre, fue que la Casa Blanca «no se involucró en absoluto» en la pausa de la Junta de Gobernanza de la Desinformación. Esto a pesar de que las acusaciones sobre un futuro manejo de la retórica recayeron directamente sobre el mandatario demócrata, cuya imagen ya viene golpeada por numerosos problemas internos como el repunte histórico de la inflación, su posición laxa frente a regímenes totalitarios en el contienen y la crisis migratoria.

“Ni Nina Jankowicz ni la junta tienen nada que ver con la censura, ni con sacar contenido de ningún lado. Su función es garantizar que los funcionarios de seguridad nacional estén actualizados sobre cómo la información errónea está afectando el entorno de amenazas”, fue su argumento ante las preguntas de los periodistas.

Pero a pesar del desconocimiento que quiso mostrar la secretaria de prensa sobre el tema, un funcionario del DHS aseguró a Daily Caller que el lanzamiento de la Junta fue «a medias» y que el DHS se «adelantó cuando lo mencionó» el 27 de abril.

Sea cual sea el argumento de la Administración Biden respecto al fugaz «Ministerio de la Verdad», queda claro que de ninguna manera pudo enfrentar los señalamientos que la comparaban con 1984, libro que retrata las aspiraciones del omnipresente Gran Hermano por controlar a las masas. Otro punto menos para el actual gobierno demócrata.

Jankowicz habría recibido una llamada de funcionarios del DHS «que le dieron la opción de quedarse, incluso cuando el trabajo del departamento se suspendió», indicó The Washington Post. Los grupos de trabajo dentro del DHS supuestamente enfocados «en información errónea, desinformación y mala información», también fueron suspendidos.

Otra perla salió del mismo diario a pesar de la defensa a favor de Jankowicz. Empleados del DHS y del Capitolio aseguraron que la demócrata «fue engañada por una administración que no estaba segura de su mensaje y no estaba preparada para contrarrestar una campaña coordinada en línea en su contra». Engañada o no, la «experta reconocida internacionalmente en desinformación y democratización» se había esforzado en desacreditar los reportes sobre los turbios negocios de Joe Biden e incluso llegó a afirmar que se trataba de “un producto de la campaña de Trump”.

Jim Jordan, miembro republicano de la Cámara de Representantes, hizo una comparación irónica, pero real. “CNN+ duró más que la ‘Junta de desinformación’ de Joe Biden”, escribió en Twitter.

CNN+ lasted longer than Joe Biden’s “Disinformation Board.”

Reacting to that and more with @seanhannity and @ClayTravis shortly.

Tune in to Fox News now!

— Rep. Jim Jordan (@Jim_Jordan) May 19, 2022