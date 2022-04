El gobernador de Texas, Greg Abbott, prometió y cumplió. Ya que el presidente Joe Biden ignora las consecuencias de sus decisiones en materia migratoria, el mandatario del estado fronterizo envió el primer autobús a Washington DC lleno de migrantes. No es broma. Es la respuesta a la saturación que padecen los centros de detención en la frontera y a la próxima eliminación de la política conocida como Título 42, que se estima atraerá más indocumentados.

Abbott lo había anunciado días atrás. Los autobuses iban a dejar a los migrantes en las escaleras del Capitolio para que Biden atendiera «de forma inmediata sus necesidades». Y es que las advertencias y reclamos sobran desde que el presidente demócrata decidió anular las medidas migratorias implementadas por el expresidente Donald Trump.

Una y otra vez se le indicó que las decisiones solo iban a generar mayor caos con la entrada irregular de migrantes. Las secuelas no solo las iban a experimentar los agentes fronterizos. La propia administración ha tenido que desembolsillar fondos adicionales, así como habilitar cada vez más personal e instalaciones para alojar migrantes. A la larga, eso afecta la calidad de vida de los ciudadanos y resiente a la economía por la necesidad de asignar cada vez más recursos a la crisis migratoria. Ni los migrantes, ni Estados Unidos salen ganando.

Fueron los discursos de Joe Biden y de la vicepresidente Kamala Harris cuando eran candidatos los que hicieron creer a muchas personas que tenían luz verde para entrar libremente a EE. UU., dicho por migrantes entrevistados en ese momento. Tal como ocurre con la retórica de gobiernos socialistas, las promesas se volvieron contraproducentes sin verdaderos beneficios para quien las recibe.

Governor Greg Abbott brings border crisis to Biden's doorstep as first bus from Texas drops migrants in D.C.

Desde la Casa Blanca ofrecieron un argumento poco convincente. La aún secretaria de prensa, Jen Psaki —próxima a dejar su cargo para posiblemente tener su programa de televisión— dijo que los migrantes que llegaron a Washington DC tienen procesos de asilo abiertos ante la Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza (CBP, en inglés), y por eso «son libres de viajar».

“Es bueno que el estado de Texas los ayude a llegar a su destino final mientras esperan el resultado de sus trámites migratorios”, dijo. El momento quedó grabado por las cámaras.

Fox News' Jacqui Heinrich asks about Gov. Greg Abbott (R-TX) sending the first bus of migrants from TX to D.C.:

WH Press Sec. Jen Psaki: "It's nice the state of Texas is helping them get to their final destination."

April 13, 2022