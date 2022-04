La invasión rusa en Ucrania ha dejado al menos 1892 civiles muertos –según el último balance de la ONU–, ciudades destruidas, unos 3,5 millones de refugiados en otros países y denuncias de violaciones a ucranianas cometidas por las tropas rusas, pero hay una historia en particular que supera los límites de la perversión. Se trata del caso de un soldado ruso al que su esposa le dio permiso de violar ucranianas durante la invasión.

Según se escucha en una llamada telefónica interceptada por el Servicio de Seguridad de Ucrania, la mujer le autoriza a su esposo cometer estos crímenes contra las ucranianas con la recomendación de que use siempre “protección”. La información la publicó el portal de noticias Ukrinform, el cual incluye además un enlace al canal de Telegram de la institución gubernamental donde se compartió la grabación. El audio ya circula también en las redes sociales.

In this intercepted phone call, a Russian woman urges her partner to rape Ukrainian women, just not tell her about it. “I allow it, just use protection” – she says.

Just sickening. Another angle in #Russia’s war against #Ukraine. It’s not just Putin.pic.twitter.com/ghdkmGESs5

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) April 12, 2022