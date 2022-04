Han pasado seis meses desde que el año fiscal 2022 inició y los cruces fronterizos ya superan el millón. Puede parecer mucho. Pero en paralelo se aproxima el final de la política conocida como Título 42 emitida en 2020 durante la pandemia bajo la presidencia de Donald Trump. Cuando esto ocurra, los números podrían ser mayores y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) se está preparando para eso.

De cada 10 migrantes detenidos en la frontera suroeste siete son adultos solteros, según una fuente que declaró a Breitbart, la misma que detalló la cantidad de cruces detectadas por las autoridades hasta marzo. Otro factor que puede estar dentro de ese elevado número es que la cantidad de ciudadanos cubanos aumentó en más de 300 %. Es decir, de 3848 en febrero de 2021 la cifra pasó a 16550 de acuerdo a cifras confirmadas de la Patrulla Fronteriza (CBP, en inglés).

Es entonces un escenario comprometedor y desde el Congreso ya elevaron un pedido para mantener vigente el Título 42, la medida que ha permitido la mayor cantidad de expulsiones desde que entró en vigencia para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos. Los países de destino son México, El Salvador, Honduras y Guatemala.

Falta que la CBP confirme la cifra adelantada por dicha fuente aunque posiblemente coincidan. Al cierre de febrero ya se registraban 838.685 cruces fronterizos. El aumento de migrantes no será fácil de manejar con instalaciones hacinadas, falta de transporte y patrullas saturadas sin poder inspeccionar toda la frontera suroeste.

Más de 1,7 millones de expulsiones ocurrieron desde marzo de 2020 a febrero de 2022 bajo el Título 42. Y posiblemente así se quede. El motivo es que el Gobierno de Joe Biden pondrá fin a la política para el 23 de mayo. Mientras tanto, «el DHS continuará expulsando a los adultos solos y familias que sean encontrados en la frontera suroeste».

Quiere decir que la peligrosa agenda migratoria de Biden que denunciaron congresistas republicanos en enero de 2021 aún tenía cosas por revelar. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) defienden que está dando el paso porque “ya no existe un peligro grave” de que los migrantes introduzcan o propaguen el COVID-19 dentro de los centros de detención de inmigrantes.

Sin embargo, el organismo reconoce lo que se viene. Eso explicaría por qué está retrasando la implementación de la orden hasta el 23 de mayo. El objetivo es «permitir que el Departamento de Seguridad Nacional se prepare para lo que el Gobierno anticipa será un fuerte aumento en los cruces esta primavera».

EE. UU. deberá considerar cualquier solicitud de asilo y retener a los migrantes hasta que se decida si avanza en su proceso o queda expulsado. Con el Título 42 la expulsión era menos burocrática y terminaba en la expulsión.

TX: Eagle Pass has been seeing a steady stream of migrants illegally crossing the Rio Grande into the U.S. — This group of 30+ (mostly family units) tells me they are all from Colombia and are hoping to work in America… 1/3 pic.twitter.com/mzJleUtGd0

Para contener el caos, 22 miembros de la representación de Texas en la Cámara de Representantes habían enviado previamente una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Puede que la carta ya no sea efectiva porque la decisión finalmente se concretó. Pero Bill Hagerty, republicano de Tennessee, presentó un proyecto de ley que permitiría el uso del Título 42 para proteger la salud pública estadounidense del contrabando de drogas letales, como el fentanilo.

«No podemos permitirnos el lujo de perder el Título 42, que es una herramienta esencial para la seguridad fronteriza, cuando cifras sin precedentes de estadounidenses mueren por sobredosis de drogas alimentadas por cruces ilegales de la frontera», afirmó en un comunicado.

Si la decisión avizora un futuro preocupante, resulta aún más sorprendente saber que se han registrado más de 300.000 fugas de migrantes desde el 1 de octubre, incluidas más de 62000 solo en el mes de marzo. Eso significa 2000 por día, informó Bill Melugin, corresponsal de Fox News en la frontera.

BREAKING: Three high level CBP & Border Patrol sources tell me there have been over 300,000 recorded gotaways since October 1st, including more than 62,000 just in the month of March. That’s 2,000 per day.

I’m told the true number is even higher, these are only *known*. @FoxNews

— Bill Melugin (@BillFOXLA) April 1, 2022