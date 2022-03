El pasado 17 de febrero la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela alabó de nuevo al Gobierno ruso de Vladimir Putin. Aseguró que la relación entre ambas naciones «cada vez adquiere mayor nivel estratégico» y se comprometieron a incrementar los entrenamientos militares. Este 1 de marzo la escena volvió a repetirse en medio de la guerra contra Ucrania a través de una llamada entre Maduro y Putin para «aumentar la asociación estratégica».

El dictador ignora la masacre que Rusia está ejecutando en Ucrania, así como él mismo lo ha hecho con los innumerables abusos en derechos humanos contra los ciudadanos venezolanos. Este martes un ataque a una icónica torre de televisión de Kiev mató a cinco personas. Mientras, el número de niños fallecidos asciende a 16, según la ONG Save The Children. La última niña muerta solo tenía seis años.

Para Maduro solo importan los estrechos vínculos con Rusia, los cuales comenzaron en 2005 con Hugo Chávez y han abonado el terreno para la compra de armamento por más de 11 billones de dólares. Tomando en cuenta estos intereses mutuos, hay repercusiones que vale la pena poner sobre la mesa.

PUBLICIDAD

📞Por iniciativa 🇻🇪 V.Putin y N.Maduro mantuvieron una conversación N.Maduro expresó su firme apoyo a #Rusia, condenó las actividades desestabilizadoras de #EEUU y la #OTAN y subrayó la importancia de contrarrestar la campaña de desinformación 🔗https://t.co/r1M0whewlI pic.twitter.com/MMQqsJhIia — EmbajadaRusaVEN (@EmbajadaRusaVen) March 1, 2022

Ya lo advertía Joseph Humire, experto en seguridad global, en entrevista con PanAm Post. No hay que desestimar el hecho de que Rusia no tenga bases militares o buques de guerra en el país latinoamericano. Desde hace años la compra de armamento ha servido como excusa para infiltrar técnicos y especialistas rusos. Estos podrían abrir la puerta a otros estrategas o armas y así aconsejar a Maduro en conflictos fronterizos. No de gratis Colombia expulsó a dos espías rusos en diciembre de 2020, sin mencionar todo el conflicto armado con guerrillas que asoma la creación de una nueva «Gran Colombia».

Más acercamiento entre Rusia y Venezuela

La guerra contra Ucrania apenas llevaba un día cuando expertos ya asomaban cómo iba a repercutir en las relaciones entre Rusia y Venezuela. Más que un alejamiento, esto servirá para acercarlos. Así lo estimó Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano, al medio mexicano El Universal.

«Pudiéramos pensar que (las sanciones por Ucrania) perjudicarían la inversión rusa en Venezuela, pero más bien podrían significar una profundización de esa presencia para jugar en el mercado sublegal de dividendos. ¿Abandona Rusia a Venezuela? No. Todo lo contrario: va a utilizar este puente económico y geopolítico de enorme significado”.

Esta carta con Venezuela Putin podría usarla contra sus enemigos políticos. Para eso la planificó. «Si (Occidente) trata de frenar la agresión contra Ucrania, entonces Rusia la usará para calentar Venezuela y Colombia. Esa es otra forma de provocación en el terreno geopolítico que Putin ha construido», dijo Humire a NTN24 el día que inició la guerra.

Días después, luego de fuertes sanciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea, así como la exclusión de bancos rusos del SWIFT ocurre esta llamada entre Putin y Maduro sin que los más de 300 muertos, los 660.000 desplazados y la destrucción en Ucrania tengan relevancia.

La entrega de Maduro al comunismo internacional

Pero Maduro no tendrá siempre la ventaja. Seguir ignorando la muerte de civiles y respaldar a Putin podrían acercarlo a un abismo económico y político mayor. Juan Antonio Herrera Betancourt es un general en retiro del Ejército venezolano y declaró lo siguiente a Infobae:

«Está colocando a Venezuela en una situación de entrega al comunismo internacional sin tener el respaldo de los venezolanos, lo que le traerá como consecuencia más presión hacia su régimen inconstitucional de parte de los países que rechazan la agresión a Ucrania, debilitando más su posición ante el mundo, y aumentando su desprestigio”.

A eso hay que sumarle los crímenes de guerra de parte de los rusos que están siendo examinados por organismos internacionales.

A Maduro no le queda de otra que apoyar a sus aliados, expresó a Infobae otro de los generales venezolanos consultados, Guaicaipuro Lameda Montero. Las alianzas son demasiado estrechas y los entramados económicos demasiado profundos para marcar distancia.

PUBLICIDAD

Por eso Maduro sigue «firme» en su apoyo a la «operación militar especial» de Rusia en Ucrania y en su crítica a «la campaña de mentiras y desinformación lanzada por los países occidentales», según afirmó el Kremlin en un reciente comunicado.