Como si se tratara de una película, el colombiano señalado como testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, aparte de ser el hombre de negocios fiel al dictador venezolano, también se conoció que fue un informante de la DEA desde junio de 2018. Este dato da un vuelco a todo lo que se venía informando sobre el acusado, y que sin duda debe estar preocupando al régimen chavista.

Entre los nuevos hallazgos que salieron a la luz, se explica que la razón que tuvo Álex Saab para ocultar en noviembre de 2021 sus reuniones con la DEA, se debe a que su familia estaría siendo retenida y amenazada desde Miraflores.

Así es, puede que el discurso que Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, dio en octubre del año pasado no haya sido tan auténtico después de todo. Con una carta en mano y rodeada de militantes, como si replicara una orden, la exaspirante a modelo nacida en Italia aseguró durante una protesta en Caracas que el arresto de su esposo era ilegal, que violaba derechos humanos y criticó el «bloqueo inhumano» de Estados Unidos. La misma retórica de la élite chavista que meses antes intentó todo tipo de artimañas para librar a Álex Saab de la cárcel.

”Tiene cinco hijos, algunos de los cuales son menores, y tiene una esposa allí (en Venezuela), y básicamente están bajo el control del gobierno”, aseguró el abogado Neil Schuster ante la corte de acuerdo a documentos de la transcripción de la última audiencia revelados por Joshua Goodman de The Associated Press.

El juez Robert Scola refutó el argumento. No por despreocupación a la seguridad de la familia de Álex Saab, eso lo dejó claro, sino porque tal como lo exige la justicia estadounidense, deben existir pruebas de tal amenaza.

A lo cual el abogado de Saab le respondió que basado en su conocimiento de situaciones pasadas, «si el gobierno venezolano se entera del alcance de lo que este individuo ha proporcionado, no tengo ninguna duda de que habrá represalias contra su esposa y sus hijos”.

La solicitud de parte de la defensa fue de no abrir los sellos 25 y 26. «Si su señoría lo hiciera, creo de buena fe como funcionario del tribunal que habría represalias, físicas, judiciales, muy fuertes», agregó el abogado. Pero el juez denegó el pedido.

Why did Alex Saab want to keep secret his meetings with @DEAHQ?

Because he says his family is "under the thumb" of the Maduro govt and can't leave Venezuela.

They "will be either put in jail…or harmed," his attorney argued in a sidebar Wednesday. Unsealed transcript

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) February 16, 2022