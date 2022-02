La fidelidad con el régimen de Nicolás Maduro resultó un espejismo. El empresario colombiano Álex Saab, preso en Estados Unidos por delitos de lavado de dinero, figura como informante de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en su lista de 2018.

Su aporte incluyó notificar a los agentes del organismo estadounidense sobre los sobornos que pagó a funcionarios del chavismo, así lo revela el periodista de Associated Press, Joshua Goodman, en su cuenta en Twitter, donde divulga los nuevos registros judiciales que confirman la cooperación que llevó a que se le confiscaran 10 millones de dólares de su fortuna.

BREAKING: Prosecutors says Alex Saab was signed up as a cooperating source of @DEAHQ since June 2018 and was scheduled to surrender May 30, 2019.

As an informant, Saab provided information on bribes paid to Venezuelan officials. He also forfeited nearly $10 million to the DEA. pic.twitter.com/Bn9IgTpvz1

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) February 16, 2022