El escándalo que se desató en las oficinas de CNN no solo marcó la salida del expresentador Chris Cuomo y del expresidente de la cadena, Jeff Zucker. Probablemente también se traduzca en el cambio de línea editorial, inclinada actualmente hacia una línea política progresista.

De esta manera, una de las cadenas más representativas de la izquierda estadounidense podría pasarse a la acera del frente, es decir, cambiar a una línea de derecha ya que uno de los mayores accionistas de la nueva fusión comercial que atraviesa el canal es un importante donante del partido republicano.

Se trata de John Malone, empresario y dueño de varios conglomerados como DirecTV, propietario de más de 8000 kilómetros de terrenos en Estados Unidos y chairman de varias compañías como Liberty Media y Liberty Global, el operador más grande por cable de Europa. Además, es el mayor accionista del Discovery Communications, la empresa que se va a fusionar con WarnerMedia (propiedad de AT&T) para unir bajo un mismo techo a canales como HBO, TNT y CNN.

El enorme negocio por 43000 millones de dólares se concretará a mediados de este año. Desde ya los dueños mayoritarios están planeando hacia donde orientar la cadena de noticias, golpeada por los escándalos mediáticos y la baja audiencia. Parte de su otrora popularidad se sostenía en críticas a la administración de Donald Trump, pero luego de su salida de la Casa Blanca los números se vinieron abajo.

John Malone donó 250.000 dólares para la toma de posesión de Donald Trump en enero de 2017. Posteriormente hizo algunas críticas contra el expresidente aunque continuó haciendo donaciones, como 2500 dólares en diciembre de 2021 para el equipo político del senador Marco Rubio, registró el portal Open Secrets.

No solo tiene un papel activo en cuanto a fondos y acciones en el escenario político y de medios de comunicación, el empresario también habría exigido la salida del presidente de CNN, Jeff Zucker, por el escándalo de mantener una relación amorosa con una de sus compañeras de trabajo de menor rango.

«El mayor accionista de Discovery, John Malone, un crítico de CNN, hizo saber que los procedimientos corporativos debían seguirse al pie de la letra con respecto a Zucker», citó el portal Deadline. «Dado que los estándares de conducta comercial de WarnerMedia exigen la divulgación de las relaciones que se desarrollan con un jefe y un subordinado, la gallina de los huevos de Zucker se cocinó oficialmente», agregó.

No quiere decir que la directiva de la nueva fusión comercial tiene el camino libre para cambiar la línea editorial. Aún hay temas por resolver, por ejemplo, con el CEO de Discovery, David Zaslav. Hace pocos días admitió que CNN es “el líder en noticias de izquierda” en EE. UU. y su equipo trató de salir al paso tratando de matizar sus palabras, asegurando que Zaslav a menudo usa las frases «la izquierda» o «la derecha» para referirse a iniciativas comerciales actuales y futuras.

Um, not a good sign. Maybe Brian Stelter and Oliver Darcy can explain what "news to the left" means. https://t.co/pj2RUoicr0

— Tom Bevan (@TomBevanRCP) February 4, 2022