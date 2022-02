El escándalo por las denuncias de acoso sexual contra el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, fue solo el inicio de muchos problemas para él, para su hermano Chris Cuomo y para poderosas figuras relacionadas a ellos. Uno a uno están cayendo, como el presidente de CNN, Jeff Zucker. Este renunció por no haber sido sincero sobre su relación sentimental con una directiva del canal, pero detrás de esto hay mucho más.

Zucker no había admitido su amorío con Allison Gollust, vicepresidente ejecutiva y directora de marketing de la cadena, hasta que fue mencionado en la investigación que se lleva a cabo contra el presentador de CNN. Lo que no se había reseñado hasta ahora, es el entramado de complicidades entre Zucker, su amante, el exgobernador y Chris Cuomo.

Para comenzar, hay que mencionar que el expresidente de CNN y Allison Gollust asesoraron al exgobernador Andrew Cuomo y le habrían dado cobertura especial porque su hermano era uno de los presentadores estrellas de la cadena. Eso ocurrió en 2020, según New York Post, cuando el exfuncionario daba ruedas de prensa consideradas ejemplares por informar sobre el manejo del COVID-19 en Nueva York. Fue tal la repercusión que incluso le dieron un Emmy.

En segundo lugar está el despido de Chris Cuomo a cargo de Jeff Zucker por ayudar a su hermano manipulando fuentes y su propia denuncia de acoso hecha por Shelley Ross. El presentador —como era previsible— lo llamó «hipócrita» al saber de la relación que mantenía con la vicepresidente ejecutiva. De manera que no es menor el problema interno que hay en la cadena. Toda un implosión que llegó acompañada de deplorables números de audiencia.

Zucker, Gollust's cozy ties with Andrew Cuomo included coaching him on COVID briefings https://t.co/e0DW6UTG3I pic.twitter.com/RbahmEyJtt

— New York Post (@nypost) February 3, 2022