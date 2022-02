El último trimestre del año pasado marcaba un futuro nada alentador para la cadena de televisión con una línea política progresista. Los índices de audiencia de CNN caían mientras que las polémicas aumentaban. Uno de sus presentadores estrella, Chris Cuomo fue despedido por usar influencias a favor de su hermano Andrew Cuomo en casos de acoso sexual. Ahora, en este 2022 el presidente de CNN, Jeff Zucker, renunció por mantener una relación amorosa con otra directiva del canal y no haber sido sincero al respecto.

Mientras tanto, la audiencia sigue en caída libre. Ninguno de sus programas logró posicionarse en los primeros lugares de los más vistos este 1 de febrero. Uno de ellos apenas alcanzó el puesto 19 entre el público demográfico más importante, que oscila 25 y 54 años de edad.

El escándalo amoroso entre Jeff Zucker y Allison Gollust, vicepresidente ejecutiva y directora de marketing de la cadena, saltó justo durante la investigación contra Chris Cuomo, quien no solo habría ayudado a su hermano usando sus influencias en el medio, sino que también tiene una acusación por acoso. Shelley Ross, una veterana en medios televisivos contó en una columna en The New York Times que Cuomo la había tocado indebidamente en una fiesta hace 17 años, cuando ambos trabajaban para ABC News.

De modo que son varias crisis las que ahora pesan sobre el canal que se despidió de los millones de televidentes que tuvo durante el anterior periodo presidencial de Donald Trump. En paralelo, Fox News se posicionó como la primera cadena de noticias por cable durante 20 años consecutivos.

Un desliz con graves consecuencias

La retórica progresista del canal le está jugando en contra. Mientras que en sus pantallas defiende derechos de igualdad y aboga por las políticas demócratas del presidente Joe Biden, detrás de cámaras ocurren cosas como el caso de Andrew Cuomo o la falta de honestidad de quien fue el presidente de la cadena durante nueve años y uno de los líderes más poderosos en la industria de los medios estadounidenses. La relación no fue corta, y si bien fue consensuada, Zucker lamentó no haber sido claro desde el inicio. Lo dejó saber en un comunicado compartido en Twitter por el jefe de medios de CNN, Brian Stelter.

“Como parte de la investigación sobre el mandato de Chris Cuomo en CNN, me preguntaron sobre una relación consensuada con mi colega más cercana, alguien con quien he trabajado durante más de 20 años. Reconocí que la relación evolucionó en los últimos años. Se me pidió que lo revelara cuando comenzó, pero no lo hice. Estaba equivocado. Como resultado, renuncio hoy”.

Ambos eran casados y eso es otro aspecto por el que Zucker está siendo criticado. La relación llegó a tal punto que el ahora exjefe de CNN «la mudó (a Gollust) al mismo edificio del Upper East Side donde vivía con su entonces esposa de 21 años, Caryn Zucker, antes de que los dos se divorciaran», apuntó el New York Post.

Zucker presentó su renuncia y su lugar lo tomará un equipo de liderazgo interino hasta que se complete la fusión pendiente de WarnerMedia con Discovery, porque adicionalmente la cadena pasará a manos de otro empresariado.

La audiencia cayó 74 %

Más allá de un lío de faldas, todo el escenario desencadena en una situación compleja, porque menos audiencia se traduce en menos ingresos de anunciantes. Un factor ineludible de los medios informativos.

Durante enero, Fox News promedió 1,4 millones de espectadores totales para un aumento del 4 % en comparación con el año pasado, mientras que MSNBC promedió 656.000 para una caída de 60 % en comparación con enero de 2021. CNN se conformó con solo 493.000 espectadores promedio como audiencia, lo que marca una caída de 74 % en comparación con el año pasado, apuntó el balance de Nielsen Media Research.

Si vamos al detalle, el horario estelar de 8.00 a 11.00 de la noche —conocido como prime time— marcó un promedio de 2,2 millones para Fox News, 1,2 millones para MSNBC y tan solo 633.000 para CNN.

No hay hasta ahora una luz al final del túnel para el canal, ni siquiera con el impulso de los continuos errores de la Administración Biden cuando recibe numerosas críticas de los ciudadanos estadounidenses.