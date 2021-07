Para la directiva de los Indios de Cleveland no fueron suficientes 106 años de historia del equipo. El progresismo que está arropando a Estados Unidos llegó hasta las Grandes Ligas para borrar su legado. Ahora pasarán a llamarse «Cleveland Guardians», es decir, Guardianes de Cleveland.

El argumento es el mismo que han adoptado grandes marcas, estudios de películas infantiles como Disney y hasta el Ejército de Estados Unidos: evitar una supuesta discriminación. El deporte estadounidense ya viene experimentando estos cambios, por ejemplo, atletas simpatizantes de Black Lives Matter (BLM) han irrespetado símbolos como la bandera y el himno nacional. Dan la espalda a la cultura del país para implantar la suya.

El equipo de béisbol recibió reclamos de algunos fanáticos desde hace años, pero se transformó en una decisión ya tomada a finales de 2020. No obstante, no había fecha de cuándo iba a aplicarse, hasta ahora. Con un video que busca ser emotivo anunciaron el cambio de nombre. Es tan solo una réplica de lo que ocurrió en la NFL con los Washington Redskins, que a finales de la temporada anterior pasaron a llamarse Washington Football Team.

