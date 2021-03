Nuevamente la cultura de la cancelación es noticia a nivel mundial. Y esto lamentablemente se ha convertido en algo recurrente con el paso del tiempo, debido al auge de la izquierda progresista y wokista, obsesionada con la corrección política y cambiar la cultura a su antojo.

Si en febrero se reportaba que a la serie Los Muppets se le agregaban advertencias a ciertos episodios debido a “estereotipos equivocados”, que Hasbro convertía a Mr. Potato en un juguete sin género y se informaba en marzo que 6 libros de Dr. Seuss dejarían de ser publicados por un supuesto “racismo”, ahora se agrega el llamado a cancelar los personajes animados Pepe Le Pew y Speedy Gonzales.

Charles M. Blow del New York Times, escribió una columna el 2 de marzo aplaudiendo la cancelación de los libros “racistas” de Dr. Seuss, porque, según sus palabras, “el racismo debe ser exorcizado de la cultura”. En esa columna también habla de 2 personajes, que según el columnista, deberían ser cancelados: Pepe Le Pew, “que normalizó la cultura de la violación” y Speedy Gonzales “que ayudó a popularizar el corrosivo estereotipo de los mexicanos borrachos y aletargados”.

Las críticas a esta nota no se dejaron esperar. Desde decir que todo lo escrito era una exageración producto de ver racismo y acoso en todo, hasta hablar que esto implicaba censurar y hacer desaparecer los personajes. La debacle ha sido tal, que por ejemplo, la comunidad hispánica que vive en Estados Unidos defendió el personaje Speedy Gonzales, al igual que lo hizo el actor Gabriel Iglesias, la voz de Speedy Gonzales en la película Space Jam 2, en un tweet.

I am the voice of Speedy Gonzales in the new Space Jam. Does this mean they are gonna try to cancel Fluffy too? U can’t catch me cancel culture. I’m the fastest mouse in all of Mexico 💨 pic.twitter.com/Ov4wjO00kM

El periodista en su cuenta de Twitter, defendió su columna y llegó a decir las razones que según él Pepe Le Pew normaliza la “cultura de la violación”: “Agarra y besa a una chica extraña, repetidamente, sin consentimiento y en contra de su voluntad; ella lucha poderosamente para alejarse de él, pero él no la libera y cierra una puerta para evitar que ella pueda escapar”, lo que le valió críticas y también aplausos por sus dichos.

