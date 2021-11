Una nueva caravana de migrantes partió desde el municipio de Tapachula, en el sur de México. Unas 3000 personas comenzaron su trayecto rumbo a Estados Unidos al mismo tiempo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, iniciaba conversaciones con sus homólogo estadounidense Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau en Washington. Aquel encuentro no rindió mayores frutos en temas migratorios. Mientras tanto, crecen las críticas y las advertencias sobre los riesgos que implicarían para Estados Unidos.

Personas con bolsos y niños en los hombros son escenas comunes en esta caravana, que se suma a otra movilización que comenzó a finales de octubre desde el mismo municipio en Chiapas, México. La presión sin duda está aumentando. Aún así, durante la IX Cumbre de los Líderes de Norteamérica, AMLO solo se limitó a pedir a Biden «dejar de rechazar migrantes» en plena crisis fronteriza.

Alex Leyva, nacido en Honduras, estaba intentando viajar al norte en la caravana por segunda vez. Contó a Associated Press que la primera fue con el grupo que salió el 23 de octubre, pero se enfermó y tuvo que abandonar. Los agentes de inmigración mexicanos lo enviaron de regreso a Tapachula, donde ya había iniciado el proceso de solicitud de asilo en México. Leyva busca mejores condiciones para él y su esposa, y ve en EE. UU. la solución. En las imágenes se observan también venezolanos, cada vez más presentes en los cruces irregulares. En total hay unas 14 nacionalidades, según EFE.

MX: Happening Now: @Oscarelblue is walking with another #migrantcaravan departing Tapachula, Chiapas— the same place we left from October 23rd.

We are watching.

I am heading down to one of them, soon. https://t.co/v3sXRzhSAh

— Ali Bradley (@AliBradleyTV) November 18, 2021